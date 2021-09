Pápež povzbudil Ekumenickú radu cirkví, aby pokračovala v ceste

Bratislava 12. septembra (TASR) – Svätý Otec František povzbudil členov Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike, aby pokračovali v ekumenickej ceste, ktorá je vzácnym pokladom, ktorého sa netreba vzdať. Zároveň im adresoval dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty. Uviedol to vo svojom príhovore na pôde Apoštolskej nunciatúry v Bratislave.



Svätý Otec vo svojom príhovore uviedol, že cesta ich komunít sa začala nanovo po rokoch ateistického prenasledovania, keď bola náboženská sloboda znemožnená alebo tvrdo skúšaná. "Teraz vás spája úsek cesty, na ktorom skúšate, aké je krásne, ale zároveň ťažké žiť vieru v slobode. Existuje totiž pokušenie znova sa stať otrokmi, iste, už nie režimu, ale ešte horšieho otroctva. Toho vnútorného otroctva,“ poznamenal pápež. Počas svojho príhovoru odkázal na Dostojevského Legendu o veľkom inkvizítorovi. Členom Ekumenickej rady cirkví SR povedal, že si je potrebné pomôcť navzájom.



Tu v srdci Európy nás to podľa slov hlavy katolíckej cirkvi núti pýtať sa, či kresťania nestratili horlivosť ohlasovania a proroctvo svedectva. "To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia, alebo sa cítime slobodní, keď si zaobstaráme komfortné zóny, ktoré nám umožňujú riadiť svoj život a pokojne napredovať bez negatívnych odoziev?" spýtal sa pápež.



Poukázal na to, že evanjelizácia sa zrodila bratským spôsobom, nesúc pečať, ktorú jej vtlačili solúnski bratia Cyril a Metod. Podľa jeho slov, nech nám títo svedkovia kresťanstva pomôžu pokračovať v ceste a rozvíjať medzi sebou v Ježišovom mene bratské spoločenstvo. "Napokon, ako si môžeme želať Európu, ktorá znova nájde svoje kresťanské korene, ak sme sami vykorenení z plného spoločenstva? Ako môžeme snívať o Európe slobodnej od ideológií, ak nemáme odvahu postaviť Ježišovu slobodu pred potreby jednotlivých skupín veriacich? Je ťažké žiadať si Európu preniknutejšiu evanjeliom, ak nás netrápi, že ešte nie sme plne zjednotení medzi sebou na tomto kontinente a že sa o seba navzájom nestaráme," uviedol. Praktické výpočty, historické dôvody a politické väzby nemôžu byť podľa pápeža neprekonateľnými prekážkami na tejto ceste.



S členmi spoločnosti sa podelil o dve bratské rady pre šírenie evanjelia slobody a jednoty. "Prvá sa týka kontemplácie. Rozlišovací znak slovanských národov, ktorý by ste spoločne mali zachovať, je kontemplatívna črta, ktorá ide nad rámec filozofických a teologických konceptualizácií, vychádzajúc zo skúsenostnej viery, ktorá vie prijať tajomstvo," povedala hlava katolíckej cirkvi. Druhá rada sa týka akcie. Jednota sa podľa pápeža nedosahuje natoľko dobrými úmyslami a dodržiavaním nejakej spoločnej hodnoty, ako skôr tým, že robíme niečo pre tých, ktorí nás väčšmi približujú k Pánovi. Poukázal na to, že ide o chudobných, lebo v nich je prítomný Ježiš.



Predseda Ekumenickej rady cirkví SR Ivan Eľko odovzdal hlave katolíckej cirkvi reprodukciu obrazu od maliarky Janky Krivošovej.



Po ekumenickom stretnutí sa pápež František súkromne stretne s členmi Spoločnosti Ježišovej zo Slovenska.