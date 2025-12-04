< sekcia Slovensko
Pellegrini pozval pápeža Leva XIV. na návštevu Slovenska
Na programe má ešte okrem iného rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.
Autor TASR,aktualizované
Vatikán 4. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini pozval pápeža Leva XIV. na návštevu Slovenska. Urobil tak počas štvrtkovej osobnej audiencie v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Svätému Otcovi na nej odovzdal aj dary v mene všetkých občanov SR. TASR o tom informovali z Kancelárie prezidenta SR.
Dary nesú symboliku mieru, duchovného odkazu a slovenského tradičného umenia. Jedným z nich bola sklenená holubica mieru. Tá vyjadruje vďaku za mierotvorné poslanie pápeža. „Je vyrobená z krištálovo čistého skla a zachytáva svetlo tak, že odráža nádej. Krehkosť skla zároveň jemne naznačuje, aký zraniteľný je mier - závisí od ľudských rozhodnutí, odvahy k dialógu a ochoty odpúšťať. Holubica je položená na zlatom podstavci, ktorý pripomína dôstojnosť každého človeka a nádej, že aj uprostred konfliktov môže zvíťaziť zmierenie,“ priblížili z kancelárie prezidenta.
Druhým darom bola drôtená plastika s názvom Pútnici nádeje. Symbolizuje pohyb a spolupatričnosť. Pripomína, že Cirkev je spoločenstvom pútnikov, ktorí hľadajú nádej v spoločnom kráčaní a neuzatvárajú sa pred nikým na okraji. „Je inšpirovaná logom Jubilejného roka 2025, ktoré prepája s tradíciou slovenského drotárstva. Štyri postavy vytvorené z pozinkovaného drôtu tradičnou technikou vystupujú z dvojrozmerného loga do priestoru a stávajú sa ľuďmi, ktorí kráčajú spolu - ako veriaci z rôznych kontinentov, generácií a kultúr,“ dodali z prezidentskej kancelárie.
Hlava štátu tiež pápežovi ukázala fotografie Tatranského ľadového dómu vo Vysokých Tatrách. Jeho aktuálna podoba je poctou dvom pápežom - Františkovi a Levovi XIV.
Pápež prijal na osobnej audiencii prezidenta SR
Pápež Lev XIV. vo štvrtok prijal slovenského prezidenta Petra Pellegriniho na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Po jej skončení má Svätý Otec prijať aj oficiálnu delegáciu hlavy štátu. Okolo obeda je avizovaný tlačový brífing prezidenta.
Pellegrini odcestoval na zahraničnú pracovnú cestu do Vatikánu v stredu (3. 12.). Na programe má ešte okrem iného rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom aj oficiálnu návštevu Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov. V rámci zahraničnej cesty tiež slávnostne odhalí mozaiku Sedembolestnej Panny Márie vo Vatikánskych záhradách a zúčastní sa na otvorení výstavy odpustkových listín so slovenskými stopami v Ríme a Vatikáne.
(osobitná spravodajkyňa TASR Alexandra Kubalová)
