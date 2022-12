Pápež prijal prezidentku Čaputovú, rokovala so sekretárom Gallagherom

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vpravo) prichádza do Vatikánu 10. decembra 2022 pred jej prijatím pápežom Františkom. Foto: TASR/AP

Vatikán 10. decembra (TASR) - Pápež František prijal v sobotu dopoludnia na audiencii vo Vatikáne prezidentku SR Zuzanu Čaputovú so sprievodom. Správu o tom TASR prevzala zo spravodajského webu Vatican News.Audiencia v Sále bibliotéky Apoštolského paláca, kde pápež zvyčajne prijíma hlavy štátov, trvala 45 minút.Svätý Otec privítal prezidentku Čaputovú o 10.30 h a pol hodiny s ňou pobudol v súkromnom rozhovore, spresnili Vatican News. Nasledovalo predstavenie členov delegácie so spoločnou fotografiou a výmena darov.Slovenská prezidentka sa následne v priestoroch Štátneho sekretariátu stretla s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Paulom Richardom Gallagherom.Hovorili o bilaterálnych vzťahoch medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a o úlohe cirkvi v spoločnosti.Podrobnejšie diskutovali aj o vojne na Ukrajine a jej vplyve na regionálnej a medzinárodnej úrovni. Osobitná pozornosť bola venovaná humanitárnej situácii, prijímaniu utečencov a sociálno-ekonomickej kríze, uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom Tlačovým strediskom Svätej stolice po schôdzke.Podľa Vatican News pápež venoval prezidentke SR niekoľko darov: veľkú medailu z bronzu zobrazujúcu sv. Martina ako vojaka na koni, ktorý sa delí s chudobným o svoj plášť, ktorá je dielom rímskeho medailéra Guida Veroiho. Ďalšími darmi sú štyri tlačené publikácie.Prezidentka Čaputová priniesla pápežovi Františkovi ako dar obraz sv. Františka z Assisi od akademickej umelkyne Doroty Sadovskej, ručne vyrábané sklenené vianočné ozdoby z družstva Okrasa v Čadci a sviatočné pečivo zo sociálneho podniku Bivio v Bratislave na prútenom podnose z chránenej dielne Vrbovnica v Bardejove.Ako dary pre Svätého Otca priniesla slovenská prezidentka aj dve publikácie: ilustrovanú knihu Pápež František deťom z vydavateľstva Nové mesto s ilustráciami Evy Šimonovej a biografickú publikáciu Silvo Krčméry - o osobnosti slovenského katolíckeho disentu z doby komunistickej totality vydanú v rámci projektu Nenápadní hrdinovia.Vatican News dodal, že v delegácii, ktorá sprevádzala prezidentku Čaputovú počas audiencie u pápeža, boli aj niekdajší parlamentný politik a exponent boja za slobodu a demokraciu František Mikloško, obeť útoku na LGBTI+ komunitu Radoslava Trokšiarová, vikár provinciála saleziánov Peter Jacko, koordinátorka centra pomoci utečencom z Ukrajiny Camp Žilina Martina Ďurčová, lekárka-paliatologička z Národného onkologického ústavu Kristína Križanová a držiteľka ocenenia Učiteľka Slovenska 2021 Alexandra Hučeková.