Pápež: Revolúciou je dnes oslobodiť sa od provizórnosti a milovať

Košice 14. septembra (TASR) - Skutočnou originalitou a revolúciou je dnes oslobodiť sa od kultúry provizórnosti, ísť nad rámec inštinktu a okamihu, znamená to milovať na celý život a celou svojou bytosťou. Na stretnutí s mladými ľuďmi v Košiciach to v utorok vo svojom príhovore povedal pápež František.



„Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na deň, ale aby náš život bol dobrodružnou výpravou,“ uviedol pápež. Konštatoval pritom, že vo veľkých príbehoch sú vždy dve ingrediencie - jednou je láska a druhou dobrodružstvo, hrdinstvo. „Na to, aby bol život veľký, je potrebné jedno aj druhé - láska aj hrdinstvo. Pozeráme sa na Ježiša, hľadíme na Ukrižovaného, je tu oboje - bezhraničná láska a odvaha dať svoj život až do konca, bez polovičatosti. Máme pred očami blahoslavenú Annu, hrdinku lásky. Hovorí nám, aby sme sa usilovali o vysoké ciele. Prosím vás, nenechajme dni nášho života plynúť ako epizódy v telenovele,“ povedal pápež František. Poukázal pritom aj na blahoslavenú Annu Kolesárovú, ktorá ako 16-ročná položila život brániac svoju čistotu a ktorú na košickom štadióne blahorečili pred tromi rokmi.



Mladým ďalej Svätý Otec povedal, aby keď snívajú o láske, neverili v špeciálne efekty, ale v to, že každý z nich je výnimočný. „Každý je darom a môže zo života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, chudobní na vás čakajú. Snívajte o kráse, ktorá presahuje vzhľad, ktorá je viac než len módne trendy. Snívajte bez strachu o založení rodiny, o dávaní života a výchove detí, o strávení svojho života s iným človekom, s ktorým budete mať všetko spoločné, bez toho, aby ste sa hanbili za svoje slabosti, pretože je tu ten alebo tá, kto ich prijíma a miluje, ktorý ťa miluje takého, aký si,“ prihovoril sa.



Skutočné sny podľa neho hovoria o živote, po akom ľudia túžia. „Veľké sny nie sú silné auto, módne oblečenie ani dovolenka, kde si budem robiť, čo mi napadne. Nepočúvajte tých, ktorí vám hovoria o snoch a namiesto toho vám predávajú ilúzie - sú to manipulátori šťastia. Boli sme stvorení pre väčšiu radosť - každý z nás je jedinečný a je na svete, aby sa cítil milovaný vo svojej jedinečnosti a miloval ostatných, ako to nikto nemôže urobiť za neho,“ dodal pápež František.



Mladým ďalej radil, aby nezabúdali na svoje korene, ktorými sú ich rodiča a najmä starí rodičia, aby k nim chodili a rozprávali sa s nimi. Nebezpečenstvom je podľa neho rásť vykorenený, varoval pred preplnenosťou virtuálnym svetom a odpojením sa od života.



Na výhrady, že svet rozmýšľa inak, o láske sa veľa hovorí, ale v skutočnosti platí zásada, nech sa každý stará sám o seba, vyzval mladých, aby sa nenechali ovplyvniť tým, čo nie je dobré. „Nenechajte sa ovládnuť smútkom alebo rezignovaným znechutením tých, ktorí hovoria, že sa nič nezmení. Ten, kto tomu uverí, ochorie na pesimizmus a vnútorne zostarne, zostarne mladý. Dnes je toľko rozkladných síl, tých, ktorí obviňujú všetkých a všetko, šíria negativizmus, sú odborníkmi na sťažnosti. Nepočúvajte ich, pretože sťažovanie sa a pesimizmus nie sú kresťanské. Pán nemá rád smútok a keď niekto zo seba robí obeť. Nie sme stvorení, aby sme skláňali hlavu k zemi, ale aby sme ju pozdvihli k nebu,“ konštatoval pápež.



Reagoval tak na svedectvá vybraných mladých ľudí, ktorí pred neho predstúpili s otázkami týkajúcimi sa viery, lásky a vernosti. Účastníkov stretnutia požehnal a pomodlil sa s nimi Otčenáš. Po ukončení návštevy Košíc pápež František smeruje podvečer letecky späť do Bratislavy.