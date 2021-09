Pápež sa rozlúčil so Slovenskom: Nosím vás všetkých v srdci

Šaštín-Stráže 15. septembra (TASR) - Pápež František sa v závere svätej omše na priestranstve pred Národnou svätyňou v Šaštíne rozlúčil so Slovenskom. Poďakoval sa biskupom, prezidentke Zuzane Čaputovej, civilným autoritám i všetkým, ktorí pripravovali jeho návštevu.



"Drahí bratia, sestry, nastal čas rozlúčiť sa s vašou krajinou. Pri tejto eucharistii som vzdával Bohu vďaky za to, že mi umožnil prísť medzi vás, ako aj za to, že som mohol ukončiť svoju púť v nábožnom objatí vášho ľudu, spoločným slávením dôležitého náboženského i štátneho sviatku vašej patrónky, Sedembolestnej Panny Márie," povedal pápež zhromaždeným veriacim.



Svätý Otec sa poďakoval biskupom za prípravu a prijatie, opakovane vyjadril vďačnosť prezidentke a civilným autoritám. "Ďakujem aj všetkým, ktorí rozličným spôsobom spolupracovali, predovšetkým modlitbou, a s radosťou opätovne pozdravujem členov a pozorovateľov Ekumenickej rady cirkví, ktorí nás poctili svojou prítomnosťou. Nosím vás všetkých v srdci, ďakujem všetkým," doplnil pápež.



Po požehnaní veriacich položil pápež František k soche Sedembolestnej Panny Márie zlatú ružu ako dar. Po omši sa presúva zo Šaštína na Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, kde sa uskutoční rozlúčkový ceremoniál. Následne odletí do Ríma.