Pápež František odsúdil vojnu na Ukrajine

Vatikán/Bratislava 18. marca (TASR) - Pápež František v piatok označil vojnu na Ukrajine za "zvrátené zneužívanie moci" v prospech straníckych záujmov, pre ktoré musia nevinní ľudia čeliť brutálnemu násiliu. Vyhlásil to v piatkovom posolstve pre tretie Európske katolícke sociálne dni v Bratislave, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Ľudstvo je opäť ohrozené zvráteným zneužívaním moci a straníckymi záujmami, ktoré vystavujú bezbranných ľudí všetkým formám brutálneho násilia," uviedol pápež v posolstve.



Reuters si všíma, že pápež od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nepoužil vo svojich vyhláseniach slovo "Rusko". Použil však frázy ako "neakceptovateľná ozbrojená agresia" alebo "masaker" na vyjadrenie svojho názoru.



"Sme otrasení tragédiou vojny, ktorá sa odohráva v srdci Európy," povedala hlava katolíckej cirkvi. Dodala, že len málokto si vedel predstaviť, že sa tu opäť vyskytnú scény ako z veľkých vojnových konfliktov 20. storočia.



Pápež ešte v stredu počas pravidelnej generálnej audiencie hovoril o dôsledkoch možnej jadrovej vojny. "Potom – ak by teda existovalo nejaké potom – by ľudstvo muselo začať od nuly," vyhlásil pápež, pričom nespomenul žiadne konkrétne krajiny.