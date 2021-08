Analytik: Je na pápežovi povedať, prečo navštívi práve Slovensko

Bratislava 27. augusta (TASR) – Hoci nie je Slovensko krajinou na periférii, tak má svoje periférie, a to je to, čoho sa pápež František počas celého svojho pontifikátu dotýka. Zdôrazňuje ľudí na okraji. Na otázku TASR, prečo sa hlava katolíckej cirkvi rozhodla navštíviť Slovensko, to uviedol cirkevný analytik Imrich Gazda. Ako tvrdí, len Svätý Otec môže povedať, čo ho primälo k tomu, že sa rozhodol prísť na Slovensko.



Gazda poznamenal, že na Slovensku za perifériu možno považovať chudobných ľudí, ktorých chce pápež vyzdvihnúť tým, že navštívi centrum Betlehem v bratislavskej Petržalke.



„Ďalšou našou perifériou sú Rómovia, a preto prichádza na Luník IX v Košiciach. Ďalšou skupinou obyvateľstva, ktorá si v histórii prešla ťažkým obdobím, je židovská komunita, ktorá dodnes čelí rôznym útokom," povedal Gazda.



Podľa jeho slov sa dá povedať, že aj arcibiskup Róbert Bezák je takou cirkevnou perifériou. „Tým, že bol odvolaný z pozície trnavského arcibiskupa a zostal visieť v takom pastoračnom vzduchoprázdne," uviedol Gazda.



Presvedčiť pápeža k návšteve Slovenska podľa Gazdu mohlo aj vytrvalé pozývanie zo strany štátnych i cirkevných predstaviteľov. Poukázal na to, že slovenskí štátni predstavitelia vždy pozývali hlavu katolíckej cirkvi na návštevu krajiny.



„Obzvlášť dobrý dojem urobila prezidentka Zuzana Čaputová počas decembrového stretnutia s pápežom. Politickí predstavitelia sú počas stretnutia často vážni, odmeraní, možno niektorí až arogantní, a prezidentka sa prezentovala ako ľudsky príjemná, uvažujúca a citlivá osoba, čo spravilo na pápeža Františka nesporne dojem," vyzdvihol Gazda. Poukázal na to, že zo strany biskupov bol pápež opakovane pozývaný na návštevu Slovenska.



Cirkevný analytik uviedol, že vo Vatikáne pracuje viacero slovenských kňazov, niektorí v tesnej blízkosti pápeža. Ako tvrdí Gazda, aj cez nich vie hlava katolíckej cirkvi o Slovensku a o tom, čo sa tu deje. „Stretol sa s arcibiskupom Bezákom a aj skrz jeho osobu vníma našu krajinu," povedal Gazda s tým, že všetky tieto elementy zavážili pri tom, že sa pápež František rozhodol navštíviť Slovensko.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.