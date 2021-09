Apoštolská nunciatúra dostala od pápeža pamätnú medailu a mozaiku

Bratislava 15. septembra (TASR) - V stredu, posledný deň svojej návštevy Slovenska, daroval pápež František Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde bol ubytovaný, pamätnú medailu a mozaiku so svojím erbom.



Medaila patrí medzi tradičné symbolické predmety spojené s apoštolskými cestami pápežov. "Slúži ako dar Svätého Otca pre vybrané osoby, s ktorými sa stretne, i ako pamiatka pre históriu," priblížila Kancelária biskupov Slovenska (KBS). Rovnakú medailu dostala pri stretnutí s pápežom aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Autorkou pamätnej medaily pastoračnej návštevy pápeža Františka v dňoch 12. až 15. septembra na Slovensku je talianska umelkyňa Daniela Longová, z dielne ktorej pochádzajú i medaily jeho predchádzajúcich apoštolských ciest, ako aj niektorých ciest Benedikta XVI.



Pamätná medaila má na svojej rubovej strane erb pápeža Františka a po obvode kruhu latinský nápis "FRANCISCVS P.M.". Na čelnej strane je v strede zobrazená patrónka Slovenska, Sedembolestná Panna Mária. Za jej postavou sa na vzorkovanom pozadí vyníma symbol Slovenskej republiky – cyrilo-metodský dvojramenný kríž. Na obvode je latinský názov cesty a dátum. Medaila má priemer 50 milimetrov a je vyrobená z pozláteného bronzu.



Mozaika s erbom pápeža Františka je vyrobená tradičnou technikou ručného rezania a ukladania jednotlivých dielikov každej farby. V popredí jeho erbu je symbol Spoločnosti Ježišovej. Skladá sa zo žiariaceho slnka, v ktorom je skratka IHS ako monogram Krista. Písmeno H je predelené krížom, pod ktorým sú tri čierne klince.



Súčasťou erbu je tiež hviezda, ktorá symbolizuje podľa starodávnej heraldickej tradície Pannu Máriu, Matku Krista a Cirkvi. Vedľa hviezdy je nardový kvet predstavujúci sv. Jozefa, patróna univerzálnej Cirkvi. Výberom týchto symbolov do svojho erbu chcel pápež vyjadriť nielen svoju oddanosť svätému menu Ježiša a príslušnosť k jezuitom, ale aj svoju oddanosť Panne Márii a sv. Jozefovi.



Motto "Miserando atque eligendo", ktoré je súčasťou erbu, vzdáva poctu Božiemu milosrdenstvu. Je citátom z homílie sv. Bédu Ctihodného, kňaza. Komentuje v nej evanjeliový príbeh povolania sv. Matúša slovami: "Ježiš vidiac vyberača daní zadíval sa na neho pohľadom lásky a povolal ho povediac mu: Poď za mnou." (Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me.)



Pastoračná cesta pápeža Františka na Slovensku sa končí v stredu popoludní. Po svätej omši v Šaštíne sa Svätý Otec presunie na bratislavské letisko, z ktorého po rozlúčkovom ceremoniáli odcestuje do Ríma.