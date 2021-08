Biskupi povzbudzujú k registrácii tých, ktorí môžu za pápežom prísť

Bratislava 28. augusta (TASR) - Slovenskí biskupi v apoštolskom liste vyzvali veriacich, aby sa prihlásili a prišli na stretnutia s pápežom Františkom. Tých, ktorí pri platných podmienkach môžu prísť, povzbudili k registrácii. Prihovorili sa aj veriacim, ktorí sa návštevy nebudú môcť zúčastniť z rôznych dôvodov a budú ju sledovať prostredníctvom médií.



"Jedným z prejavov duchovne vnímavého srdca je aj osobná prítomnosť na stretnutiach so Sv. Otcom. Sme si plne vedomí toho, aká komplikovaná je situácia v tomto smere. O to väčšmi sa však obraciame na tých, ktorým by k osobnej účasti nič nebránilo. Pozývame vás a povzbudzujeme: prineste nutnosť registrácie ako obetu za Cirkev aj spásu nesmrteľných duší – a príďte osobne vytvoriť spoločenstvo jednoty bratov a sestier, ktorí chcú s Máriou a Jozefom kráčať na ceste za Ježišom. Nezostaňte doma," vyzvali biskupi veriacich.



Vnútorný pokoj a otvorené srdce podľa vlastných slov vyprosujú aj všetkým, ktorí budú z akýchkoľvek dôvodov návštevu sledovať cez médiá. "Aj vy budete súčasťou spoločenstva zomknutého túžbou – načerpať silu z pápežových slov na autentický život kresťanov v modernej spoločnosti," uviedli.



Biskupi skonštatovali, že pápeža budú môcť veriaci vnímať v duchu jeho poslania aj podľa náplne stretnutí v rôznych lokalitách Slovenska. Všade ho však podľa nich budú môcť vidieť ako Petra, teda Skalu. "Všetci potrebujú vedieť, čo nám Boh zjavil, čo treba veriť, čo od nás Boh žiada a ako sa máme správať. Prioritne v otázkach pravej viery a mravov, čo je nenahraditeľná úloha pápeža," uviedli.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.