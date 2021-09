Čas stretnutia pápeža s jezuitmi bol dlhší, ako bolo plánované

Bratislava 13. septembra (TASR) – Čas stretnutia členov Spoločnosti Ježišovej so Svätým Otcom bol oveľa dlhší, ako bol pôvodne vyhradený. Konštatoval to jezuita a prorektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe. Z pápeža išla podľa slov jezuitu uvoľnenosť a bezprostrednosť, kus živého Božieho slova, ktoré žije.



Lichner povedal, že stretnutie bolo veľmi osobné a krásne. Zúčastnilo sa na ňom 52 slovenských jezuitov a pápež, s ktorým neboli žiadni jeho spolupracovníci.



„Keď Svätý Otec prichádzal, obišiel kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a zobral si stoličku, ako sme mali my. Sadol si k nám a milo sa usmial," opísal Lichner. Obsah rozhovoru podľa neho zostáva ako v rodine, za zatvorenými dverami. Zo Svätého Otca išla podľa jezuitu Lichnera veľká radosť, živý závan Božieho ducha.



Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko povedal, že stretnutie jezuitov s pápežom bolo hlboké, bratské. „Vystupoval ako pápež a zároveň spolubrat. Ako hlava cirkvi a zároveň ako rovný medzi rovnými. Každý jeden spolubrat bol zastiahnutý priateľskosťou," povedal Šofranko.



Slovenskí jezuiti darovali pápežovi tri dary. Prvým bol kvet, ktorého lupene tvoria fotky rodín a detí, s ktorými jezuiti pracujú. Druhým bola kniha Ladislava Csontosa preložená do angličtiny. V treťom prípade išlo o ďalšiu časť komentára k žalmom 120 až 150.



Pápež sa v nedeľu (12. 9.) večer stretol súkromne s členmi Spoločnosti Ježišovej na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, kde je počas svojho pobytu na Slovensku ubytovaný.



V pondelok čaká pápeža oficiálny program, počas ktorého pôjde do Prezidentského paláca, kde sa stretne s prezidentkou Zuzanou Čaputovou a ďalšími predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru. Stretne sa s biskupmi, kňazmi, zasvätenými osobami, seminaristami a katechétmi v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Pápež pôjde aj na súkromnú návštevu centra „Betlehem" v Bratislave, stretne sa so židovskou komunitou, s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).