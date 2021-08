Do Bratislavy a Šaštína sa prihlásilo zatiaľ okolo 800 dobrovoľníkov

Bratislava 19. augusta (TASR) – Počas septembrovej návštevy pápeža na Slovensku bude potrebných v Bratislave a Šaštíne okolo 1200 až 1300 dobrovoľníkov. Ako pre TASR uviedla vo štvrtok koordinátorka dobrovoľníkov v Šaštíne Monika Hricáková, aktuálne je ich prihlásených okolo 800.



Pomáhať budú pri príprave záverečnej časti programu, ktorá bude 15. septembra v Šaštíne. Ide o svätú omšu, ktorú bude pápež František sláviť na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni - Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Hricáková verí, že do septembrovej návštevy pápeža sa podarí nájsť dostatok dobrovoľníkov.



Z pohľadu dobrovoľníkov pôjde podľa Hricákovej o iné stretnutie, ako zažijú účastníci podujatia. „Budú v takom užšom tíme, budú pripravovať návštevu, zažijú spoločnosť ľudí, ktorí sú rovnako zmýšľajúci a rovnako naladení. Budú mať zážitok na celý život," uviedla.



Dobrovoľníkov hľadajú aj v Prešove a Košiciach. K dispozícii je formulár, v ktorom uvedú výber miesta a či sú domáci alebo zahraniční dobrovoľníci. Potom vypíšu formulár. Pomáhať budú s rozličnými činnosťami, podľa potreby. Väčšina sa zapojí do služby ešte pred samotnými podujatiami. Zaregistrovať sa je možné online len vopred, na mieste táto možnosť už nebude.



Podmienkou je splnenie istej vekovej hranice a plná zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19. Záujemcovia, ktorí chcú pomáhať, sa môžu prihlásiť aj prostredníctvom stránky www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.