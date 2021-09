Do príprav a opatrení počas návštevy pápeža sa zapájajú aj hasiči

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Bratislava 11. septembra (TASR) - Do príprav na návštevu pápeža Františka na Slovensku sa zapájajú aj hasiči. Počas samotného pobytu Svätého Otca v SR budú zabezpečovať požiarnobezpečnostné opatrenia. Monitoring ovzdušia, odber a analýzu prípadných podozrivých vzoriek budú vykonávať kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany v súčinnosti s Hasičským a záchranným zborom (HaZZ). TASR o tom informovala Marta Fabianová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR." priblížila Fabianová.Hasiči spolupracujú tiež s organizátormi jednotlivých podujatí. Vykonali už preventívne protipožiarne kontroly v objektoch a priestoroch, v ktorých sa uskutočnia stretnutia a návštevy pápeža Františka. "doplnila Fabianová.V spolupráci s Ozbrojenými silami SR postavili hasiči dočasné premostenie cez rieku Torysa v meste Prešov, ktoré bude slúžiť pre návštevníkov. Dočasné premostenie bolo vytvorené ako peší koridor pre pútnikov, ktorí sa zúčastnia na liturgii so Svätým Otcom v mestskej športovej hale.V Šaštíne vybuduje Hasičský a záchranný zbor na základe požiadavky Policajného zboru dočasný tábor, ktorý bude slúžiť ako zázemie pre policajtov a záchranné zložky zabezpečujúce bezpečnostné opatrenia počas návštevy pápeža Františka.Na zabezpečenie požiarnobezpečnostných opatrení budú nasadení aj členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktorí na základe dohody s organizátorom jednotlivých podujatí budú zabezpečovať protipožiarne hliadky v miestach konania sa podujatí.Nasadenie síl a prostriedkov HaZZ vyplynulo z požiadaviek Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, Policajného zboru a z ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi pre zabezpečenie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.Pápež František počas septembrovej (12. - 15. 9.) návštevy Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.