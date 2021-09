Druhý deň Františkovej návštevy môže byť podľa DPA zaujímavý

Bratislava/Berlín 13. septembra (TASR) – Druhý deň pápežovej apoštolskej cesty na Slovensku by mohol byť zaujímavý. František má na programe stretnutia s mnohými predstaviteľmi politického, cirkevného a spoločenského života. Jeho program je nabitý. Schôdzky má naplánované od skorého rána až do večera. Napísala to v pondelok agentúra DPA, ktorá podobne ako mnohé ďalšie svetové médiá monitoruje pontifikove kroky.



Z pápežovho pondelkového programu si DPA všíma najmä stretnutie so židovskou komunitou na Rybnom námestí v Bratislave.



„V neskorých popoludňajších hodinách sa František stretne so židovskou komunitou v Bratislave. Stretnutie je naplánované na námestí, kde bola v roku 1893 postavená synagóga. Tá dokonca prežila druhú svetovú vojnu. V roku 1969 ju komunisti zbúrali spolu s bývalým židovským getom. Dnes je na (Rybnom) námestí pamätník holokaustu. Bratislava bola dlho považovaná za centrum židovského života. Počas holokaustu však zahynuli tisícky bratislavských židov", napísala DPA.



Nemecká tlačová agentúra upozornila aj na fakt, že pápež má počas svojej cesty na programe aj návštevu Domu Betlehem v Petržalke. Pôsobia tam Misionárky lásky viac známe ako sestry Matky Terezy.



„Skutočnosť, že František chcel navštíviť betlehemské centrum spôsobilo na Slovensku prekvapenie, pretože o založení rehoľného rádu Kongregácie misionárok lásky Matky Terezy sa (na Slovensku) do značnej miery nevie," píše DPA.



Podľa agentúry je program apoštolskej cesty po Slovensku „typicky Františkovský". Pontifik neustále nalieha na pomáhanie ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti a potrebujú pomoc. Aj vo svojich textoch pápež opakovane hovorí o chudobe, uzatvára DPA.