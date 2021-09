KBS: Maily so vstupenkami sa posielajú postupne, netreba sa obávať

Bratislava 12. septembra (TASR) - Vstupenky na podujatia s pápežom Františkom na Slovensku sa posielajú postupne. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) prosí preto záujemcov o trpezlivosť. Ako uviedol hovorca KBS Martin Kramara pre TASR, netreba sa obávať, že by neprišli.



V prípade, že záujemcovia o účasť na podujatí s pápežom dostali potvrdenie o zaočkovanosti, čakajú na vstupenku s QR kódom. Viacerí však upozorňovali, že ju dosiaľ nedostali.



Návšteva pápeža Františka na Slovensku sa začína v nedeľu, potrvá do stredy (15. 9.). Svätý Otec zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.



Na podujatia s pápežom sa môžu plne zaočkovaní záujemcovia registrovať do nedeľnej polnoci. Prihlásiť sa možno do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú.