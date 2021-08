Liturgický priestor bude zdobiť ikona, s ktorou boli pútnici v Ríme

Prešov 5. augusta (TASR) – Priestor pred Mestskou športovou halou v Prešove, kde pápež František 14. septembra počas svojej návštevy Slovenska odslúži liturgiu sv. Jána Zlatoústeho, bude zdobiť ikona Klokočovskej Presvätej Bohorodičky. Ide o obraz, s ktorým pútnici Košickej gréckokatolíckej eparchie v rámci jubilejného roka 350. výročia zázraku jej slzenia navštívili Rím.



Ako pre TASR uviedol hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, návšteva Svätého Otca sa týka všetkých gréckokatolíkov na Slovensku, preto sa rozhodli do liturgického slávenia zakomponovať spomenutú ikonu z chrámu v Klokočove, ktorý je súčasťou Košickej eparchie.



„Klokočovská ikona pred 351 rokmi zázračne slzila počas toho, keď jeden z kuruckých vojakov vstúpil do chrámu a prebodol ju kopijou. Minulý rok sme si všetci gréckokatolíci pripomenuli 350. výročie jej slzenia. Keďže protipandemické opatrenia bránili väčším oslavám, ikona bola tohto roku na sviatok svätých Petra a Pavla prenesená počas púte košickej eparchie do Ríma. Veriaci spolu s otcom arcibiskupom Cyrilom Vasiľom navštívili štyri významné pútnické baziliky. Ikona bola súčasťou slúženia sv. omše v Bazilike sv. Petra, kde sa s ňou Svätý Otec František po prvý raz stretol, modlil sa pri nej a uctil si ju. Preto aj pre neho to nebude nič nové a ikonu si bude pamätať," priblížil Pavlišinovič.



Obec Klokočov v okrese Michalovce sa stala vyhľadávaným pútnickým miestom v roku 1670 po spomenutom slzení ikony Presvätej Bohorodičky v tamojšom drevenom chráme. Miesto, kde sa v súčasnosti nachádza originál ikony nie je známe. Neskôr boli vytvorené viaceré kópie, ktoré sú v Klokočove, Užhorode, ale i v Kanade. Jedna z nich bude osadená v liturgickom priestore v Prešove počas návštevy pápeža Františka.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.