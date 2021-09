M. Strižinec: Slovensko sa stane na pár dní veľmi sledovaným bodom

Bratislava 11. septembra (TASR) – Slovenská republika sa počas návštevy pápeža Františka (12. - 15. 9.) stane na pár dní veľmi sledovaným bodom celosvetovej politiky. Uviedol to hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



Pripomenul, že hlava katolíckej cirkvi v poslednom období necestuje často, a preto bude o jej apoštolskú cestu na Slovensku pravdepodobne veľký záujem. Rovnako budú z celého sveta podľa Strižinca sledovať, ako to celé v súvislosti s pandémiou dopadne.



Posledná návšteva pápeža na Slovensku sa uskutočnila v septembri 2003, vtedy do krajiny pricestoval už zosnulý Ján Pavol II. Riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth uviedol, že na každej návšteve slovenského predstaviteľa na úrovni hlavy štátu, či už to bol Ivan Gašparovič, Andrej Kiska alebo Zuzana Čaputová, bolo vždy tlmočené pozvanie na návštevu Slovenskej republiky. Zdôraznil, že pápeža na Slovensko pozývala pravidelne aj Konferencia biskupov Slovenska. "Prišiel čas, keď sa akceptovalo pozvanie a návšteva sa bude realizovať," poznamenal Roth.



Strižinec zopakoval, že pápež využije aj blízkosť Slovenska a Budapešti, kde sa v nedeľu (12. 9.) zúčastní na závere eucharistického kongresu. "Aj toto zrejme zohralo rolu pri rozhodovaní. Samozrejme, si treba uvedomiť, že to má závažný a veľký diplomatický rozmer. Slovensko sa stane veľmi sledovaným bodom celosvetovej politiky, pretože pápež necestuje až tak často," uzavrel hovorca prezidentky SR.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.