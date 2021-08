Mesto Šaštín-Stráže zrekonštruuje cesty a chodníky pri bazilike

Šaštín-Stráže 12. augusta (TASR) – Mesto Šaštín-Stráže dostane zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 452 000 eur na organizačné a technické zabezpečenie návštevy pápeža Františka v meste, ktorá sa uskutoční 15. septembra.



Vyplýva to z uznesenia vlády, ktorá o tom rozhodla na rokovaní 10. augusta. Mesto dostane 427.000 eur na rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a chodníkov, ďalších 25.000 eur je určených na obstaranie mobiliáru, ako sú lavičky, odpadové koše, tabule, organizačné a technické zabezpečenie návštevy a odškodnenie poľnohospodárov.



„Minulý týždeň sa rozbehli verejné obstarávania na práce - rekonštrukcia komunikácií a chodníkov. Všetko bolo odkonzultované s vyššími orgánmi. Peniaze na účte ešte nemáme, do piatich dní by mala prísť zmluva na podpis a až v zmluve by malo byť uvedené, kedy prídu financie na účet mesta," informoval primátor mesta Šaštín-Stráže Jaroslav Suchánek.



Ako doplnil, na rekonštrukciu sú vybrané všetky chodníky v parkoch pri Bazilike. „Takisto aj celé predpolie Baziliky Sedembolestnej Panny Márie, kam by mala ísť po odsúhlasení Krajského pamiatkové úradu v Trnave dlažba. Rekonštrukciou prejdú aj komunikácie v parku pozdĺž hlavnej cesty k cyklotrase a od Lesnej správy po úrad práce. Poslednou komunikáciou ktorá by mala byť hradená z rozpočtu poskytnutého Ministerstvom financií SR, je od železničnej stanice po budovu Technických služieb mesta. Pôvodný rozpočet, ktorý som žiadal, bol asi 2,5-krát vyšší, aby sme získali financie na ďalšie komunikácie a chodníky," informoval Suchánek.



Mesto zároveň vyhlásilo verejné obstarávanie na komunikáciu Zákostolie a chodníky na uliciach Hviezdoslavova a Štúrova, ktoré sa budú realizovať z rozpočtu mesta.



„Samospráva má za úlohu zabezpečiť parkovacie miesta pre pútnikov, ktoré budú situované mimo mesta. Momentálne mapu parkovacích plôch zverejniť nemôžeme, čakáme na odsúhlasenie dopravného projektu vrátane parkovacích plôch krajským dopravným inšpektorátom. Po odsúhlasení o nich budeme informovať,“ doplnil primátor.