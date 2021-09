Metropolita Ján Babjak podaruje pápežovi sušené huby z Litmanovej

Prešov 11. septembra (TASR) – Okrem oficiálnych darov dostane pápež František počas svojej septembrovej návštevy Slovenska od prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ aj osobný dar v podobe sušených húb. Pochádzajú z lesa v obci Litmanová v okrese Stará Ľubovňa, kde sa nachádza významné pútnické miesto gréckokatolíkov.



"Už niekoľko rokov pri stretnutiach so Svätým Otcom mu stále donesiem štvorlitrovú fľašu sušených húb. Pri našich stretnutiach mi stále položí rovnakú otázku – 'Doniesol si mi huby?'. Teraz ich odovzdám na Apoštolskej nunciatúre v Bratislave, alebo keď bude možnosť, dám mu ich počas jeho návštevy v Prešove," uviedol pre TASR Babjak.



Ako ďalej povedal, navštevuje jedinú lokalitu, a to obec Litmanovú, kde má vytvorené zázemie. „Keď rastú, chodievam do lesa aj dva tri razy počas dňa. Skoro ráno som už v lese, okolo 10.00 h ich spracujem, potom som na sv. ruženci a sv. liturgii,“ priblížil Babjak.



Blízky vzťah k prírode má od detstva. Návšteva prírody má preňho i duchovný rozmer. Na prechádzky chodieva i sám.



"Človek, keď chodí s otvorenými očami, ale aj s otvoreným srdcom, tak môže pána Boha velebiť každý deň a každú chvíľu. Cez prírodu môže človek dostať veľa lásky a radosti, lebo objavuje Stvoriteľa, ktorý to tak všetko úžasne domyslel," dodal.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín.