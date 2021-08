Občianske združenie V.I.A.C. organizuje výzvu pre mladých

Bratislava 21. augusta (TASR) – Občianske združenie V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže pozýva mladých ľudí pred príchodom pápeža Františka na Slovensku zapojiť sa do iniciatívy.



Úlohou záujemcov je urobiť konkrétny záväzok, že počas školského roku 2021/2022 venujú niekoľko hodín svojho času pre službu. Počet hodín, ktorý si ľudia stanovia, je individuálny. Informuje o tom na Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Pápežovi Františkovi združenie pripravuje dar - mladí ľudia a ich ochota slúžiť vyjadrená v číslach. Graficky spracovaný odkaz, s uvedeným počtom a fotografiami mladých ľudí, ktorí urobili konkrétny záväzok, definovaný počtom hodín, ktoré venujú službe blížnemu alebo svetu, v rámci školského roku 2021/2022. Manažérka dobrovoľníkov združenia Michaela Ondríková uviedla, že na Slovensku je mnoho mladých, ktorí svoj voľný čas venujú pre službu druhým a pomáhajú tam, kde je potreba.



Za službu sa pokladá činnosť, ktorá je mimo pracovných či rodinných povinností, vykonaná zo slobodnej vôle a je pre dobro sveta alebo blížneho. Ide o službu ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, bez domova, seniori, ľuďom so zdravotným či iným hendikepom, ale aj taká služba, ktorá je určená pre deti či mladých. Nemusí ísť pritom iba o priamu pomoc ľuďom. Služba svetu a spoločnosti v sebe zahŕňa napríklad aj službu pre ekológiu.



Pred registráciou si majú mladí ľudia premyslieť svoj záväzok, koľko hodín v školskom roku môže reálne venovať pre službu druhým a komu bude tá služba určená. Následne musia vyplniť registračný formulár najneskôr do 10. septembra.



„Touto iniciatívou sa chceme navzájom povzbudzovať, že naozaj sa dá Evanjeliom meniť svet. Nie je to jednorazová záležitosť. S touto iniciatívou chceme pokračovať aj ďalej a ukazovať mladým, ako môžeme silou evanjelia meniť svet," dodal predseda OZ V.I.A.C. Branislav Kožuch.