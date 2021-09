Návšteva pápeža ovplyvní aj dopravu na hraničných priechodoch

Dopravné obmedzenia – nedeľa, 12. septembra 2021

- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 15.00 - 16.00 h



Dopravné obmedzenia – utorok, 14. septembra 2021

- hraničný priechod Brodské - Břeclav pre nákladnú dopravu v smere do SR: 5.30 – 7.30, 17.30 - 19.30 h



- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 06.30 - 08.00 h, 19.00 - 20.00 h



Dopravné obmedzenia – streda, 15. septembra 2021

- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 06.00 - 08.00 h



- hraničné priechody Brodské - Břeclav v smere do SR pre všetky druhy dopravy: 11.00 - 13.00 h



- hraničné priechody Jarovce - Kittsee a Čunovo – Rajka v smere do SR pre nákladnú dopravu: 12.30 - 13.30 h

Bratislava 11. septembra (TASR) - Počas návštevy pápeža Františka na Slovensku (12.-15.9.) sa určité dopravné obmedzenia nevyhnú ani hraničným priechodom, kde bude taktiež premávka prerušená na nevyhnutne potrebný čas. V takmer všetkých prípadoch sa to týka nákladnej dopravy. Návštevníkom podujatí so Svätým Otcom zo zahraničia zároveň polícia pripomína platné karanténne povinnosti i povinnosť registrácie na portáli eHranica.