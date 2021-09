Slovenskí politici: Pápež František sa snaží stavať mosty

Bratislava 15. septembra (TASR) - Pápež František počas návštevy Slovenska opäť ukázal, že sa snaží stavať mosty a zjednocovať spoločnosť. Zhodli sa na tom viacerí politickí predstavitelia na sociálnej sieti.



"Bez ohľadu na to, v čo kto veríme, je treba uznať, že pápež František je veľkou osobnosťou, ktorá ľudí spája. Veľmi si na ňom vážim jeho zmierlivú komunikáciu, jeho snahu ľudí spojiť, priblížiť sa im, a cirkev a vieru čo najviac otvárať ľuďom. Vo svete polarizácie je pápež František niekým, kto šíri pokoj, pochopenie a obyčajnú ľudskosť," skonštatoval minister školstva Branislav Gröhling (SaS).



Spôsob komunikácie či miesta, ktoré navštívil Svätý Otec a to, čo tam povedal, bolo podľa hnutia OĽANO o stavaní mostov a pozvanie k tomu, aby sme v tom pokračovali. "Posolstvo, ktoré urobil na každom jednom mieste, je veľmi dôležité a jeho slová boli veľmi inšpiratívne," zhodnotilo hnutie.



Slová pápeža o súcite a bolesti, ktorú prežívala Panna Mária, sa dajú podľa poslanca Národnej rady SR Juraja Šeligu (Za ľudí) pretaviť aj do súčasnosti. "Keď je krajina ťažko skúšaná ochorením COVID-19, keď sme rozdelení ako spoločnosť. Výzva k ľudskosti, k pochopeniu, vzájomnému rešpektu a kladie dôraz na to, aby sme nezabúdali na tých, ktorí sú vytláčaní na okraj - to všetko vo mne rezonuje a verím tomu, že budem ja aj ostatní z toho ťažiť ešte dlhú dobu," dodal pre TASR Šeliga.



Pápež František v stredu ukončil svoju štvordňovú apoštolskú cestu na Slovensku. Tá sa začala v nedeľu (12. 9.). Počas svojho pobytu navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a v stredu aj Šaštín. Popoludní odletela hlava katolíckej cirkvi z bratislavského letiska naspäť do Ríma.