Polícia odporúča návštevníkom podujatí s pápežom vytlačiť si vstupenku

Bratislava 12. septembra (TASR) - Polícia odporúča návštevníkom podujatí s pápežom Františkom na Slovensku vytlačiť si vstupenku. Zároveň upozorňuje, že na vstup je potrebný aj občiansky preukaz. Kovové predmety treba mať na jednom mieste.



"Vstupenku na podujatie majte pripravenú, odporúčame vám ju mať vytlačenú. Mobil sa vám môže vybiť alebo pokaziť. Na vstup na podujatie budete potrebovať aj občiansky preukaz, v žiadnom prípade si ho nezabudnite doma," uviedla vo videu na sociálnej sieti hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Návštevníkov upozornila, aby si nebrali so sebou zakázané predmety. Podľa stránky Konferencie biskupov Slovenska ide napríklad o nože, zbrane, repliky zbraní, ostré predmety či sklenené fľaše. Rovnako nie sú povolené drony. "Vlajky môžu byť upevnené iba na drevených alebo plastových tyčiach v dĺžke nie viac ako jeden meter. Povolené sú aj dáždniky," doplnila Bárdyová.



Návšteva pápeža Františka na Slovensku sa začína v nedeľu, potrvá do stredy (15. 9.). Svätý Otec zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.



Na podujatia s pápežom sa môžu plne zaočkovaní záujemcovia registrovať do nedeľnej polnoci. Prihlásiť sa možno do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú.