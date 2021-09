Činnosti pápeža Františka, ktoré sa priamo dotkli Slovenska

BLAHOREČENIA:



OCENENIA:



MENOVANIA A VYSVIACKY:



Cyril Vasiľ, foto z archívu. Foto: TASR - Milan Kapusta

Na archívnej snímke Milan Chautur. Foto: TASR - František Iván

STRETNUTIA A AUDIENCIE ÚSTAVNÝCH ČINITEĽOV:



Na snímke vľavo slovenský prezident Andrej Kiska a vpravo pápež František počas súkromnej audiencie vo Vatikáne vo štvrtok 9. apríla 2015. Foto: TASR/AP

Na snímke prezident SR Andrej Kiska (vľavo) a pápež František si podávajú ruky počas súkromnej audiencie vo Vatikáne 14. decembra 2018. Foto: TASR - Marián Garaj/Kancelária prezidenta SR

Pápež František (vpravo) a slovenský premiér Peter Pellegrini počas súkromnej audiencie vo Vatikáne 9. decembra 2019. Foto: TASR/AP

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) a pápež František počas súkromnej audiencie vo Vatikáne v pondelok 14. decembra 2020. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

ĎALŠIE KONTAKTY:



Na archívnej snímke Róbert Bezák. Foto: Martin Baumann

Na snímke vpravo prezident SR Andrej Kiska odovzdáva emeritnému biskupovi Róbertovi Bezákovi osobný dar od pápeža Františka, ktorý mu ho poslal v rámci audiencie prezidenta Andreja Kisku vo Vatikáne. V Bratislave 17. decembra 2018. Foto: TASR Kancelária prezidenta SR

Bratislava 11. septembra (TASR) – V nedeľu 12. septembra pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska pápež František. Návšteva potrvá do 15. septembra.TASR v tejto súvislosti prináša výberový prehľad udalostí a aktivít pápeža Františka, ktoré majú spojitosť so Slovenskom.– Pápež František schválil dekrét o mučeníctve slovenského saleziána Titusa Zemana. Po prvý raz sa stal blahoslaveným rímskokatolícky rehoľný kňaz. Titus Zeman bol prenasledovaný komunistickým režimom, zomrel na následky mučenia a väznenia v roku 1969. Slávnosť a svätá omša sa konali 30. septembra 2017 v Košiciach.- Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky Anky Kolesárovej z Vysokej nad Uhom, ktorú 22. novembra 1944 zastrelil ruský vojak. Šestnásťročné dievča zomrelo, aby si zachovalo nevinnosť. Išlo o prvú laičku, ktorá bola na Slovensku blahorečená. Stalo sa tak 1. septembra 2018 počas slávnostného obradu v Košiciach.– Svätý otec František udelil vyznamenanie Pro Ecclesia et Pontifice lekárke Oľge Čechovej. Ide o najvyššie vyznamenanie, ktoré pápež môže udeliť laikom. Lekárke, ktorá pomohla nespočetnému množstvu detí, odovzdal vyznamenanie žilinský diecézny biskup Tomáš Galis na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017.- Slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov Marek Lisánsky si prevzal v Apoštolskom paláci vo Vatikáne vysoké pápežské vyznamenanie Veľký kríž Radu Pia IX. (Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Piano), ktoré mu udelil Svätý otec.– Pápež František vymenoval nového pomocného biskupa pre Prešovskú gréckokatolícku archieparchiu, jezuitu Milana Lacha. Vysviacka sa konala 2. júna 2013.- Svätý Otec František vymenoval nového trnavského arcibiskupa. Stal sa ním biskup Ján Orosch. Na čele arcidiézy stál dočasne ako apoštolský administrátor sede vacante po tom, ako pápež Benedikt XVI. odvolal z postu trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka (2. júla 2012).- Svätý Otec František vymenoval za pápežského ceremoniára Jána Dubinu, kňaza Banskobystrickej diecézy.– Pápež František vymenoval za nového rožňavského biskupa Stanislava Stolárika. Dovtedy pôsobil ako pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Svoj úrad prebral 16. mája 2016.– Pápež František vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním Marek Forgáč, prodekan teologickej fakulty a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach.- Slovenský biskup Milan Lach sa stal administrátorom eparchie Parma v USA. Rozhodol o tom pápež František. Lach spravoval túto uprázdnenú eparchiu ako apoštolský administrátor s právami sídelného biskupa.- Pápež povýšil apoštolského prefekta Azerbajdžanu dona Vladimíra Feketeho do hodnosti biskupa. Niekdajší provinciál slovenských saleziánov stál ako biskup na čele Apoštolskej prefektúry Azerbajdžanu, ktorá zahŕňa celé územie kaukazskej krajiny.- Pápež František vymenoval Cyrila Vasiľa za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie.- Pápež vymenoval nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním Ján Kuboš, dovtedajší farár a dekan v Kežmarku. Jánovi Kubošovi bolo pridelené titulárne sídlo Quiza.- Pápež vymenoval nového pomocného biskupa Nitrianskej diecézy. Stal sa ním Peter Beňo, predtým farár a rektor Diecéznej svätyne sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Skalke nad Váhom. Zároveň bol vymenovaný za titulárneho biskupa amudarského.- Pápež František vymenoval na päťročné obdobie členov Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry. Medzi dvanástimi osobnosťami rôznych národností z radov kardinálov, arcibiskupov a biskupov bol aj arcibiskup jezuita Cyril Vasiľ.- Pápež prijal rezignáciu vladyku Milana Chautura, dovtedajšieho košického eparchu. Zároveň na jeho miesto menoval arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý bol dovtedy apoštolským administrátorom sede plena Košickej eparchie.- Prezident SR Ivan Gašparovič pri osobnom stretnutí pápežovi Františkovi zablahoželal k jeho zvoleniu a odovzdal pozdravy od slovenských občanov.– Prezident SR Ivan Gašparovič sa zúčastnil na slávnostnom obrade svätorečenia blahoslavených pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II. Kanonizačnému obradu na Námestí sv. Petra v Ríme predsedal pápež František, s prezidentom Gašparovičom mal krátke stretnutie.– Poslanec Národnej rady SR a košický primátor Richard Raši vo Vatikáne odovzdal Svätému Otcovi Františkovi dar od Košičanov - z dreva vyrezaného anjela, ktorý drží v rukách erb metropoly východu.- Prezidenta SR Andreja Kisku prijal na osobnej audiencii pápež František. Okrem pápeža sa Kiska stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.- Minister obrany SR Martin Glváč, podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák a minister spravodlivosti Tomáš Borec sa v rámci 10. národnej púte Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR vo Vatikáne zúčastnili na Generálnej audiencii u pápeža Františka.– S pápežom Františkom sa stretol prezident SR Andrej Kiska na 31. ročníku Svetových dní mládeže.- Pápež František prijal na osobitnej audiencii predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN a ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka.- Prezident SR Andrej Kiska absolvoval audienciu u pápeža Františka.- Predseda Národnej rady SR Andrej Danko absolvoval osobnú audienciu u pápeža Františka spolu s predsedom Poslaneckej snemovne ČR Radkom Vondráčkom.- Pápež František prijal slovenského premiéra Petra Pellegriniho s delegáciou. Audiencia u pápeža na úrovni predsedu vlády SR sa uskutočnila po 19 rokoch. Naposledy prijal pápež Ján Pavol II. v novembri 2000 premiéra Mikuláša Dzurindu, keď bola podpísaná základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou.- Pápež František prijal prezidentku SR Zuzanu Čaputovú počas súkromnej audiencie. Hlava štátu ho vo Vatikáne pozvala na návštevu Slovenska.- Pápež František sa po generálnej audiencii krátko stretol s odvolaným trnavským arcibiskupom Róbertom Bezákom.- Pápež František pri svojej ceste do Južnej Kórey počas preletu nad územím Slovenskej republiky zaslal prezidentovi Andrejovi Kiskovi telegram.- Pápež prijal odvolaného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. O kauze hovoril so Svätým Otcom deň predtým aj prezident Andrej Kiska.– Na Nitrianskom hrade zaznela premiéra oratória Misericordia pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester. Oratórium skomponoval katedrálny organista Vladimír Kopec, ktorý ho venoval pápežovi Františkovi. Pápež poslal autorovi vlastnoručne napísaný list s poďakovaním.– Vrcholom 13. medzinárodnej vojenskej púte do Assisi a do Ríma, ktorú zorganizoval Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov (OS a OZ) SR, bola generálna audiencia u pápeža Františka. Na stretnutí prijal Svätý Otec biskupa Františka Rábeka.- Pápež František prijal na osobitnej audiencii 1300 gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska, ktorí prišli na ďakovnú púť pri príležitosti osláv 200. výročia založenia Prešovskej eparchie.– Svätý Otec využil stretnutie so slovenským prezidentom Andrejom Kiskom, aby po ňom poslal dar pre arcibiskupa Róberta Bezáka.– Pápež František poďakoval kňazom, ktorí v čase pandémie nového koronavírusu dobrovoľne slúžia chorým v nemocniciach na východnom Slovensku. Ocenil ich v liste, ktorý adresoval košickému arcibiskupovi Bernardovi Boberovi.- Pápež po prvý raz vystúpil na bezpečnostnej konferencii GLOBSEC v Bratislave. Vo videopríhovore sa vyslovil proti hospodárskej nerovnosti a ničeniu životného prostredia.