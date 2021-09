Konferencia biskupov: Registráciu do OTP sektorov už uzavreli

Bratislava 9. septembra (TASR) - Registráciu do OTP sektorov na podujatia s pápežom Františkom už uzavreli. Dôvodom sú kapacitné obmedzenia vyplývajúce z epidemiologických nariadení. Plne zaočkované osoby sa môžu prihlasovať do nedeľnej (12.9.) polnoci. TASR o tom vo štvrtok informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



"Každý zaregistrovaný účastník do OTP sektoru dostane emailom vstupenku s QR-kódom: vstupenku si musí vytlačiť a priniesť na podujatie. Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní COVID-u v ostatných 180 dňoch," vysvetlila KBS.



Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi. KBS upozornila návštevníkov, že otestovať sa treba dať pred príchodom na podujatia v mieste svojho bydliska.



V prípade, že chce ísť do OTP sektoru zaočkovaná osoba, musí predložiť platný európsky COVID certifikát s QR kódom. Žiadne iné potvrdenie, ani s QR kódom sa nebude akceptovať. V prípade dvojdávkovej vakcíny je potrebný certifikát 2/2, teda o druhej dávke.



"Dôrazne odporúčame očkovaným, aby sa registrovali v časti pre očkovaných, a jedine ak musia sprevádzať neočkovanú osobu, tak sa registrovali v časti pre OTP," dodala KBS.



Registráciu pre plne očkovaných uzavrú o polnoci z nedele 12. na pondelok 13. septembra. Prihlásiť sa je možné do Šaštína, Prešova a Košíc. Bez registrácie sa záujemcovia na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka nedostanú. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke www.navstevapapeza.sk.



Návšteva pápeža na Slovensku sa uskutoční 12. až 15. septembra.