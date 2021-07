Saleziáni: Pápež hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta

Bratislava/Košice 25. júla (TASR) – Pápež František hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta a ľudí, ktorí žijú na konci sveta. Uviedol to direktor štvorčlennej saleziánskej komunity na Luníku IX v Košiciach don Peter Veselský, kde zavíta Svätý Otec 14. septembra.



„Keď som sa dozvedel, že Svätý Otec príde na Slovensko, do Košíc a zvlášť na Luník IX, tak som si spomenul na to, ako v deň jeho vyvolenia za pápeža povedal, že otcovia kardináli museli zájsť až na koniec sveta, aby tam našli toho, ktorý bude pápežom," uviedol Veselský. A teraz tento pápež z konca sveta podľa jeho slov hľadá počas svojho pontifikátu tie konce sveta, hľadá ľudí, ktorí žijú na konci sveta.



„A tak prekvapil aj nás, že prichádza aj k nám a prichádza aj na Luník IX. Rómovia často žijú oddelene od ostatných, akoby tak na konci dediny, na konci mesta, a Svätý Otec prichádza, aby tieto rozdelenia umenšoval, aby vytváral mosty," poznamenal Veselský. Ako dodal, aby sa aj Rómovia cítili súčasťou spoločnosti a súčasťou Cirkvi.



Od roku 2008 medzi Rómami na Luníku IX v Košiciach pôsobia Saleziáni dona Bosca. Podľa vyjadrenia Petra Bešenyeia, saleziánskeho delegáta pre pastoráciu Rómov, v prípade priaznivých pandemických opatrení sa očakáva účasť niekoľko tisíc Rómov z celého Slovenska.



Pápež František na septembrovej návšteve Slovenska navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.