Sestra Samuela: Svätý Otec je jednoduchý, spontánny a veľmi pozorný

Na snímke rehoľná sestra Samuela Ševčíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v kláštornej kaplnke v Košiciach, 11. septembra 2021 v Košiciach. Foto: TASR - Maroš Černý

Na snímke rehoľná sestra Samuela Ševčíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v kláštornej kaplnke v Košiciach, 11. septembra 2021 v Košiciach. Foto: TASR - Maroš Černý

Košice 11. septembra (TASR) - Päť rokov pôsobila v Dome svätej Marty vo Vatikáne. Prišla počas pontifikátu pápeža Benedikta XVI. a bola tam i v čase zvolenia pápeža Františka. Rehoľná sestra Samuela Ševčíková zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v rozhovore pre TASR zaspomínala na osobné stretnutia s ním i to, ako menil zaužívané zvyky. Ako hovorí, chcel si zachovať vo svojom živote jednoduchosť. Od roku 2014 pôsobí na Slovensku, momentálne žije v Košiciach a teší sa na stretnutie s pápežom Františkom.Dostala som sa tam v roku 2009, keď ma moji predstavení požiadali, či by som bola ochotná ísť do služby do Domu svätej Marty. Naše sestry tam pôsobia už niekoľko storočí, od čias pápeža Leva XIII. Trocha som sa zdráhala, predsa len jazyková bariéra, mentalita a podobne. Súhlasila som, že pôjdem na päť rokov a ak to bude potrebné, tak zostanem aj dlhšie. Bola som zamestnaná ako koordinátorka v jedálni. Mala som na starosti, aby všetko bolo na stole.Bolo to veľmi pekné a silné obdobie. Zvlášť preto, lebo zostal bývať v Dome sv. Marty. Bola to pre nás novinka, nikdy predtým sa to nestalo. Bol to pekný čas a zároveň milé byť s ním denne v kontakte, pozdraviť sa, potešiť sa, zasmiať sa, ale aj porozprávať sa o vážnych veciach. Bola to nová etapa, myslím, že aj v cirkvi vôbec.Pýtali sa ho to viacerí, aj deti, keď mal raz stretnutie s nimi a povedal, že vždy chcel byť medzi ľuďmi. Cítil sa dobre medzi ľuďmi. Keby bol v Apoštolskom paláci, tak je s určitou hŕstkou ľudí, s ktorými sa denne stretáva. Do Domu sv. Marty, kde sa koná konkláve, chodí množstvo ľudí z celého sveta a on chcel byť stále medzi ľuďmi a komunikovať s nimi.Bolo to v deň jeho zvolenia. Pamätám si, že to bolo večer. Rýchlo sme všetko menili, pretože bol zvolený Svätý Otec. Nevedeli sme, kto to je, boli sme zavretí v dome, nemohli sme ani vychádzať. Keď prišiel do Domu sv. Marty večer okolo 21.30 h, tak sme ho vítali. Bolo to milé, aj keď plné trémy, emócií, ale takých radostných emócií a trémy, pretože sme mali hlavu cirkvi tak blízko. Dovtedy som ani Benedikta XVI. osobne nestretla, len z diaľky som ho videla.Veľmi oduševnene. Myslím, že bol trošičku asi aj prekvapený z voľby, takže bol tiež trochu v strese a tréme. Pôsobil veľmi príjemne. Bolo to plné očakávania, čo by sme si od neho vedeli vziať, čo nám povie a ako sa bude správať. Nebola som s ním dlho, presne rok aj dva týždne, ale počas tohto obdobia som s ním mala krásne stretnutia. Boli naozaj spontánne, bez strojenosti a oficialít. Vedel sa zasmiať, zažartovať a bol spontánny. Jeho jednoduchosť a záujem o človeka mi imponovali.Nie a bolo to vidieť hneď, keď prišli na večeru s ním aj kardináli. Začalo sa obsluhovať v rukavičkách a povedal, že si to nepraje. Postupne takéto veci odbúraval, stoličku mal inú, chcel takú, akú majú ostatní. Snažil sa vniesť jednoduchosť do všetkého. Nechcel byť obsluhovaný, chcel byť ten, ktorý slúži, a to si myslím, že je dosť vidno na ňom až doteraz.Odkedy som na Slovensku, stretla som ho trikrát. Dvakrát v Ríme a raz v roku 2016 v Poľsku na stretnutí mládeže. Naposledy som s ním bola v roku 2017. Verím, že ma ešte eviduje. Mali sme Vincentské jubileum a bola som v Ríme. Oslovila som šéfa ochranky, že či by som sa s ním mohla stretnúť, umožnil mi to. Bolo to veľmi milé. Pápež František je jednoduchý, nenáročný, spontánny a veľmi pozorný. Keď som ho prosila o modlitbu za niekoho z rodiny, keď nebol na tom dobre, tak vždy sa opýtal, ako sa má. Jeho pozornosť a vnímavosť, ale aj jednoduchosť a spontánnosť, že nie je strojený, to mi na ňom naozaj najviac imponuje.Chcem veriť, že aj napriek situácii, ktorá je teraz ťažká v súvislosti s pandémiou, to prinesie dobré ovocie do našich sŕdc, životov a dá nám to nádej. Veľmi pekne to Svätý Otec vyjadril v nedávnom príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne, keď o Slovensku hovoril ako o srdci Európy. Povedal, že sa teší na tých, ktorí ho očakávajú a zároveň sa on túži stretnúť s nimi. Verím, že bude pozitívna odozva aj z našej strany voči nemu.