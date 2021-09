Spoločnosť sa sekularizuje, treba s tým niečo robiť, tvrdí kňaz Vittek

Ilustračná snímka. Foto: TASR Lukáš Grinaj

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pápež má so Slovenskom veľa spoločného, uviedol rímskokatolícky kňaz z Bratislavy Juraj Vittek v relácii Svet internetovej spravodajskej televízie TASR TV, kde vysvetľoval aj problémy sekularizácie Slovenska." uviedol kňaz." dodáva Vittek. František mu vraj prirástol k srdcu, a to aj vďaka "" budovať dialóg medzi protichodnými názormi.Dôvod pápežovej návštevy Slovenska je zatiaľ len v rovine dohadov, podľa kňaza sa to však určite dozvieme, keď príde. "" dodal.Spoločnosť aj cirkev na Slovensku sa podľa neho od návštevy Jána Pavla II. v roku 2003 veľmi zmenili." povedal Vittek.Upozornil na postupnú sekularizáciu, ktorá na Slovensku nastala predovšetkým v priebehu uplynulého desaťročia. Zároveň poukázal na to, že tento proces prebieha v západnej Európe už 50 rokov. "" uviedol Vittek.Veľa kňazov má problémy s Františkom, avšak podľa Vitteka mu len nerozumejú a treba im pomôcť vysvetľovaním.Kňaz Vittek sa teší, že Slováci budú môcť vo Františkovej osobnej prítomnosti zistiť, že pápež z Latinskej Ameriky má so Slovenskom viac spoločného, než sa na prvý pohľad zdá.