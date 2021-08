Zábojník: Pápež František je bezprostredný, ochranka s tým isto ráta

Bratislava 11. augusta (TASR) – Srdečnosť a bezprostrednosť pápeža Františka môže priniesť počas programu jeho septembrovej návštevy aj nečakané zmeny programu, na takéto prípady však musí byť ochranka pripravená. Uisťuje o tom Juraj Zábojník, ktorý zabezpečoval ochranu mnohých prominentných osobností vrátane pápeža Jána Pavla II. počas jeho návštevy Slovenska v polovici 90. rokov.



Vysvetlil, že hoci je program chránenej osoby i čas venovaný jednotlivým bodom naplánovaný, k zmenám a predĺženiam vždy v reálnej situácii dochádza. „To nie sú veci, ktoré musí ochranka eliminovať, z hľadiska dobre preverenej situácie na ne len musí reagovať," objasnil Zábojník.



Sám zažil to, ako Ján Pavol II. pri lete vrtuľníkom ponad Tatry zatúžil vidieť miesta, kde prežil mladosť a tak sa let, pôvodne plánovaný na 40 minút, natiahol na vyše hodinu a pol.



„Neočakávam, že takto výrazne by do harmonogramu zasiahol pápež František, predsa len pre Jána Pavla II. išlo o veľmi citovú záležitosť, blízkosť jeho rodiska, spomienky na detstvo aj mladosť," upozornil. „Ale František je takisto veľmi ľudský, bezprostredný človek, ktorý si nedrží umelý odstup od ľudí z titulu svojho postavenia," pripomenul.



Môže sa podľa neho stať, že napríklad na Luníku IX to nebude len zdvorilostná všeobecná návšteva. „Nemožno vylúčiť, že niekto ho tam pozve, aby sa pozrel k nemu domov, ako žije, že mu chce ukázať aj jeho obrázok, ku ktorému sa modlí," zamýšľa sa Zábojník.



Zdôrazňuje, že s takýmito improvizáciami ráta aj ochranka. „Musí vychádzať z dokonale preverenej situácie. Ak je takto pripravená, môže si dovoliť improvizovať a prispôsobiť ochranu zmenám," dodal.



Nevyhnutná improvizácia napokon podľa neho vychádza aj z prostého dôvodu, že i hlava katolíckej cirkvi je len obyčajný človek so svojimi fyziologickými potrebami. „Na to všetko sú tí, ktorí zabezpečujú ochranu, pripravení," ubezpečil bezpečnostný analytik.