Začala sa oficiálna duchovná príprava na návštevu pápeža Františka

Bratislava 16. augusta (TASR) – Na Slovensku sa v nedeľu začala oficiálna duchovná príprava na septembrovú návštevu pápeža Františka na Slovensku. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



„Duchovná príprava znamená, že v modlitbe myslíme na túto návštevu a otvárame sa pre Božie pôsobenie, aby sme tak mohli vnímať slová Svätého Otca," uviedol bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský.



Upozorňuje na stránku prípravy www.navstevapapeza.sk, kde je oficiálna modlitba za návštevu Svätého Otca i projekt denných myšlienok pápeža Františka.



„Od dobrej prípravy veľa záleží. Preto pozývam všetkých veriacich ku každodenným modlitbám svätého ruženca, ale aj iných modlitieb, aby Pán Boh štedro požehnal túto pastoračnú cestu Svätého Otca Františka na Slovensko, aby posilnil našu vieru a aby sme všetci mali z nej hlboký duchovný úžitok," uviedol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.



K duchovnej príprave veriacich povzbudili krátko po oficiálnom oznámení návštevy v pastierskom liste biskupi Slovenska. Napísali, že Slovensko navštívi viditeľná hlava katolíckej cirkvi a duchovný otec viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete. Veriacich vyzvali, aby vyhľadali „spisy pápeža Františka, ktoré máme na dosah ruky, preložené do našej reči. Spoznajme z nich lepšie toho, ktorý k nám príde. Má nám mnoho čo povedať."



Oficiálnu modlitbu za návštevu pápeža Františka na Slovensku pripravil bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, ktorý koordinuje duchovnú prípravu. K dispozícii sú aj prosby, ktoré je vhodné zaradiť do spoločných prosieb veriacich počas svätých omší. Gréckokatolíci sa v súvislosti s pripravovanou návštevou pápeža na Slovensku modlia počas každej svätej liturgie špeciálnu prosbu.



Ďalšou časťou slovenskej duchovnej prípravy na návštevu pápeža Františka je možnosť spoznať bližšie Svätého Otca vďaka špeciálnym videám. Pápež každý mesiac pozýva cez video zjednotiť sa v modlitbe na ním zvolené úmysly. Slovenskú verziu zabezpečuje od apríla 2018 v spolupráci s Vatikánskym rozhlasom saleziánsky youtubový kanál DonBosco.



KBS spustila v nedeľu projekt denného zasielania myšlienok a podnetov, ktorých autorom je Svätý Otec. Myšlienky nadväzujú na evanjelium dňa a sú súčasťou obrázka, ktorý dostanú všetci prihlásení na e-mail.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.