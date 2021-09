Z.Čaputová: V dobe, v ktorej žijeme, môže byť príchod pápeža nápomocný

Bratislava 12. septembra (TASR) - V decembri ste ma pozvali na Slovensko a dnes plním tento sľub, to boli prvé slová pápeža Františka po príchode na Slovensko, ktoré adresoval prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Uviedla to vo svojom vyhlásení na bratislavskom letisku.



Prezidentke bolo cťou a potešením, že mohla na Slovensku privítať Svätého Otca. "V dobe, v ktorej žijeme, je poznačená bolesťou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, môže byť jeho príchod naozaj nápomocný k stmeleniu, zmiereniu a pokoju," povedala Čaputová.



Hlava štátu sa s pápežom po prílete stretla v salóniku na bratislavskom letisku, kde sa ho opýtala, ako sa má. On jej podľa Čaputovej slov odpovedal, že sa cíti, akoby omladol, a táto cesta mu vlieva energiu.



Pápež František bude na návšteve Slovenska do 15. septembra. Zavíta okrem Bratislavy do Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s predstaviteľmi verejného života, ako aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.