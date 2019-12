Papierne Slavošovce zamestnávajú 15 % Rómov

Slavošovce 3. decembra (TASR) – Viac ako 15 percent všetkých zamestnancov papierní SHP Slavošovce v okrese Rožňava tvoria Rómovia. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na nedávnom výjazdovom rokovaní vlády v tejto obci, pričom podnik vyzdvihol ako dobrý signál zamestnávania Rómov v celej SR.



„Som veľmi rád, že zástupca najväčšieho podniku tu v Slavošovciach, papierenského závodu, ma informoval, že viac ako 15 percent všetkých zamestnancov tvoria Rómovia. To je veľmi dobrý signál, pretože sa nám darí naprieč celým územím Slovenska postupne motivovať firmy, aby sa pokúsili Rómov zamestnávať a ukázali im, že sa dá aj lepšie žiť ako zo sociálnych dávok,“ podotkol premiér.



Podľa jeho ďalších slov sa ukazuje, že tí, ktorí začínajú trvalo pracovať, sa už nechcú vrátiť do horších podmienok, z ktorých vzišli. „Naozaj sa začínajú viacej starať o svoje bývanie a chcú patriť k tým, ktorí sa majú lepšie,“ uviedol Pellegrini. Povedal tiež, že i splnomocnenec vlády Ábel Ravasz konštatoval, že v okrese Rožňava sa veľmi dobre darí pracovať s Rómami. „Či už je to Dobšiná alebo iné časti, kde sa vybudovalo nové ubytovanie a zariadenie pre nich,“ dodal premiér.



Ako pokračoval minister práce Ján Richter (Smer-SD), v okrese bolo pred pár rokmi 6300 dlhodobo evidovaných nezamestnaných, v súčasnosti ich je 2300. „Takmer 50 percent z tých, ktorí ubudli, boli Rómovia. Oni neodišli, oni sa zamestnali buď tu, alebo si prípadne našli prácu mimo tohto okresu,“ zdôraznil Richter.



Zároveň spomenul, že dobrý pocit mal po rokovaní vlády v Kežmarku, keď ho premiér poveril návštevou závodu Whirlpool. „Každý piaty zamestnanec tohto veľkého medzinárodného podniku je Róm. To znamená, že možno je treba meniť trošku pohľad na Rómov, nie každý je rovnaký,“ poznamenal Richter s tým, že im praje aj aktuálna situácia na trhu práce.