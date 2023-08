Paragán Foltán ustanovil slovenský rekord v počte zoskokov za 1 deň

Prievidza 31. augusta (TASR) - Celkovo 86 zoskokov absolvoval od štvrtkového rána do večera 23-ročný paragán Matúš Foltán na letisku v Prievidzi. Ustanovil tak slovenský rekord v najvyššom počte zoskokov padákom za jeden deň. Do vzduchu ho dostávali dve lietadlá, na zemi mal zase podporný tím.



Foltán bezprostredne po absolvovaní 86. zoskoku zhodnotil, že je spokojný, čakal, že sa mu podarí spraviť len 70 zoskokov, pričom skončili na čísle 86. "Nikto nikdy na Slovensku podobný počet zoskokov nezažil a pre mňa samotného je to tiež skúsenosť. Necítim sa unavený, ale je to vďaka celému tímu, ktorý sa staral okolo všetkého," povedal paragán.



Krízu vo vzduchu podľa svojich slov Foltán nezažil, cítil sa po celý čas v dobrej nálade, požartovali si aj s pilotmi.



Zoskoky padákom absolvoval Foltán už od 8.00 h, pôvodne chcel zvládnuť 50 zoskokov za jeden deň, túto métu prekonal už krátko po 14.15 h. Skákal z výšky približne 800 až 900 metrov.



Katarína Oravec z podporného tímu označila nový slovenský rekord za neuveriteľný, neuveriteľné je podľa nej i to, že Foltán mal energiu pokračovať v zoskokoch ďalej, čas však stanovili do 19.00 h. "Pre Matúša sme zabezpečili tím ľudí, mal k dispozícii dve lietadlá, Cessna 206 a Cessna 172. Mal k dispozícii tiež troch pilotov, štyroch baličov padákov a tím približne piatich ľudí, ktorí sa starali o jeho bezpečnosť, zdravotný stav a o to, aby si bezpečne obliekol padák," priblížila Oravec.



Foltán má 23 rokov, pochádza z Rajca a je bývalý reprezentant v cestnej cyklistike. "Na Slovensku nie je evidovaný žiaden takýto rekord, existuje len rekord v podobe najviac zoskokov za hodinu. Na svete skočil rekord Austrálčan, skákal vkuse 24 hodín a má 640 zoskokov. Skákal z menšej výšky, mal k dispozícii štyri lietadlá, jeho celý okruh trval dve až dve a pol minúty, nám trval šesť minút," dodala Oravec.