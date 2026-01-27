< sekcia Slovensko
Park Chan-wook mieri do kín s čiernou komédiou Nie je iná možnosť
Bratislava 27. januára (TASR) - Jeden z najoriginálnejších režisérov súčasnosti Park Chan-wook mieri do slovenský kín s novinkou Nie je iná možnosť. Juhokórejská snímka, ktorá ukáže „čo robiť, ak hrozí, že človek príde o všetko“, mala svetovú premiéru na festivale v Benátkach a figuruje v rebríčkoch najlepších filmov roka 2025. Distribučná spoločnosť Filmtopia ju uvádza do kín ako „brutálnu a zábavnú satiru“.
Hlavným hrdinom príbehu, ktorý ukazuje, kam až môže slušný človek zájsť, keď mu dôjde trpezlivosť, je Man-su. Má všetko, o čom sníval - stabilnú prácu v prestížnej papierenskej firme, rešpekt, šťastnú rodinu a veľký dom so skleníkom plným bonsajov. Keď však papierne kúpia Američania a Man-su príde o miesto, jeho dokonalý svet sa začne rozpadať. Jediná možnosť, ako v korporátnom svete získať všetko späť, je odstránenie konkurencie.
„Juhokórejský režisér, herec a scenárista Park Chan-wook, autor legendárneho Oldboya, je považovaný za vizionára, ktorý neustále posúva hranice filmového umenia,“ uvádza distribučná spoločnosť k tvorcovi s tým, že jeho kvality dokazuje aj najnovší film - bizarná a temná komédia Nie je iná možnosť, ktorá svojou podvratnosťou a vizuálnou precíznosťou zasiahla publikum hlavnej súťaže na MFF v Benátkach.
„Na príbehu Man-sua Park Chan-wook svojím typickým eklektickým režijným štýlom nesmierne zábavným spôsobom ukazuje, kam až dokáže zájsť obyčajný slušný človek, keď mu dôjde trpezlivosť a naozaj už... nie je iná možnosť,“ dodáva k filmu, ktorý je adaptáciou svetoznámeho románu The Ax od Donalda Westlakea z roku 1997.
Hlavnú úlohu stvárnil medzinárodne známy juhokórejský herec Lee Byung Hun, ktorého preslávili výrazne úlohy vo filmoch a seriáloch ako A Bittersweet Life, I Saw the Devil, Masquerade, G.I. Joe či Squid Game.
Režisér Park Chan-wook je vo filmovom svete známy svojím jedinečným vizuálnym štýlom a temnými, často morálne ambivalentnými príbehmi. „Jeho filmy sa vyznačujú precíznou réžiou, silnou symbolikou a znepokojivou krásou, ktorá spája brutalitu s estetikou a práve Nie je iná možnosť je toho dokonalým príkladom,“ dodáva Filmtopia k tvorcovi, ktorý medzinárodné uznanie získal trilógiou o pomste - Sympathy for Mr. Vengeance (2002), Oldboy (2003) a Lady Vengeance (2005). Neskôr zaujal aj filmami ako Komorná (2016) či Podozrivá (2022), ktoré potvrdili jeho miesto medzi najvplyvnejšími tvorcami súčasnej kinematografie.
