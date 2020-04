Parkinsonova choroba postihuje Slovákov najčastejšie po 50. roku

Bratislava 14. apríla (TASR) – Slovákov postihuje Parkinsonova choroba najčastejšie po 50. roku života. Kým celosvetovo sa týka približne šiestich miliónov ľudí, na Slovensku ochorením trpí asi 15.000 pacientov. Riziko ochorenia stúpa so zvyšujúcim sa vekom. Neurológ Peter Valkovič poukázal na to, že túto vážnu neurologickú chorobu lekári dodnes nedokážu vyliečiť, no možnosťou pre pacientov môže byť hĺbková stimulácia mozgu.



"Najčastejším a typickým iniciálnym príznakom je tras jednej z horných končatín. Neskôr sa pridružujú samovoľné pohyby, stuhnutosť, pomalosť, problémy s artikuláciou, písaním či nehybná tvár," vysvetlil neurológ Valkovič s dôvetkom, že pacienti prestávajú byť schopní sa sami o seba postarať a sú odkázaní na pomoc najbližších, prichádzajú o prácu. Väčšina týchto pacientov podľa jeho slov trpí depresiami.



Nádej pacientom môže dať podľa neurológa hĺbková stimulácia mozgu, ktorú doposiaľ podstúpila približne už stovka Slovákov. Tá prostredníctvom implantovaného neurostimulátora a elektród zavedených do mozgu pomáha podľa odborníka pomocou pravidelných elektrických impulzov zmierňovať nepríjemné prejavy Parkinsonovej choroby. Vďaka tomu dokáže vrátiť pacientom a ich rodinám stratenú kvalitu života a psychickú pohodu. "Táto technika nahradila staršie operácie, ktorých nevýhodou bola určitá nezvratnosť, nemožnosť modulácie efektu a často permanentné nežiaduce účinky," komentoval.



Valkovič tvrdí, že po spustení hĺbkovej stimulácie mozgu dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Vďaka pôsobeniu stimulácie a tlmeniu jej príznakov sa pacienti znovu dokážu zapojiť do plnohodnotného života, teda sú schopní sa o seba sami postarať, nie sú odkázaní na svoje okolie, mnohí sa vrátia späť do práce, môžu sa venovať svojim koníčkom a žiť úplne bežný život.



Terapia, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, sa vykonáva v rámci Slovenska na troch pracoviskách, a to v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Odborník dodal, že terapia má pozitívny celospoločenský dosah, keďže odbremeňuje okrem pacientov aj rodinných príslušníkov a tiež odľahčuje sociálny systém.