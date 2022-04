NCZI: Parkinsonova choroba môže vzniknúť aj u ľudí v produktívnom veku

Bratislava 21. apríla (TASR) - Parkinsonova choroba sa môže rozvinúť aj u ľudí v produktívnom veku okolo štyridsiatky. Najčastejšie sa však prejavuje u ľudí vo veku okolo 60 rokov. Ochorenie súvisí s dedičnými dispozíciami, vplyvmi prostredia, vystavením škodlivým látkam a so spôsobom životosprávy. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



"Podľa posledných hlásených údajov z ambulancií špecialistov máme na Slovensku 10.742 mužov a 1160 žien liečených na Parkinsonovu chorobu," priblížila.



Ochorenie sa prejavuje najmä zníženou dynamikou pohybu. "Na pohyb, ktorý by zdravému človeku trval krátku dobu, potrebujú dlhší čas a musia sa veľmi dlho koncentrovať, aby ho vôbec vykonali," spresnila Sivá.



Kvalitu života pacientov podľa nej znižuje aj zvýšená stuhnutosť a napätie vo svaloch. Pacienti majú tendenciu padať a majú cupitavé krôčiky. Choroba sa prejavuje aj pokojovým trasom, nemusia ním však nutne trpieť všetci - približne 30 percent z nich tras podľa Národného portálu zdravia (NPZ) nemá.



Na začiatku sa choroba môže prejavovať zápchou, poruchou čuchu, depresiou či poruchami spánku. Príznakmi sú aj halucinácie, pokles systolického tlaku krvi a erektilná dysfunkcia, upozornil portál. "Na problém upozorní tiež zmenšenie písma, pacienti majú sťažené žuvanie, prehĺtanie a artikuláciu reči," doplnil.



NPZ pripomenul, že liek na chorobu nie je v súčasnosti dostupný. Choroba má podľa neho tendenciu sa časom zhoršovať, no priebeh sa dá výrazne ovplyvniť. V tejto súvislosti vyzdvihol hlbokú mozgovú stimuláciu. Vplyv na stav pacienta má podľa portálu tiež pohyb.