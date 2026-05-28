Parlament bude rokovať aj v pondelok
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 28. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú rokovať aj v pondelok 1. júna, hoci pondelky zvyčajne nie sú rokovacím dňom. V parlamente v tento deň budú od 9.00 h do 16.00 h, hlasovať nebudú. Tieto zmeny si odsúhlasili na návrh koaličných klubov.
Ďalšie dni - od utorka do štvrtka - budú poslanci v laviciach štandardne od 9.00 h do 19.00 h. Budú však mať kratšiu obedovú prestávku, trvať bude od 13.00 do 14.00 h. V piatok bude rokovací deň trvať od 9.00 h do 16.00 h bez hlasovania a prestávky.
Poslanci si zároveň odsúhlasili, že tento štvrtok nebudú o 17.00 h hlasovať.
Koaličná SNS zároveň presunula viaceré svoje návrhy z tejto schôdze na ďalšiu, ktorá sa začne až po letnej prestávke. Ide o viaceré ekonomické návrhy, napríklad na zavedenie daňovo-odvodového oslobodenia pre tzv. 13. a 14. plat. Presunula tiež novelu Trestného zákona, ktorá mala znížiť tresty za extrémistické trestné činy.
