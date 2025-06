Parlament debatuje o ústave aj večer, vystúpiť chce viacero rečníkov

Bratislava 16. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR pokračujú v pondelkovej diskusii o vládnej novele Ústavy SR aj po 20.00 h. V pléne vystupujú zväčša opoziční poslanci, najmä z PS, no do diskusie sa zapojili aj predstavitelia koalície, ako napríklad šéf SNS Andrej Danko alebo podpredseda NR SR za Smer-SD Tibor Gašpar. V písomnej rozprave je stále prihlásených približne 17 rečníkov. Po skončení písomnej rozpravy sa môžu poslanci prihlásiť aj ústne. Na vystúpenie budú mať desať minút. Na každé vystúpenie môže poslanec reagovať faktickou poznámkou v trvaní najviac dve minúty.



Poslanec Marián Čaučík (KDH) predložil počas svojho vystúpenia v diskusii pozmeňujúci návrh, ktorým sa do ústavy zakotvuje právo na výhradu vo svedomí. Odôvodnil to posilnením ochrany slobody jednotlivca konať v súlade so svojim svedomím. Vystúpiť plánuje aj šéf ústavnoprávneho výboru a poslanec za Hlas-SD Miroslav Čellár, ktorý predstaví návrh Hlasu o vypustení jedného volebného obvodu z ústavy.



Parlament bude o novele ústavy rokovať v pondelok až do úplného prebratia, teda do ukončenia diskusie vystúpeniami všetkých prihlásených rečníkov. V prípade potreby budú teda rokovať poslanci aj v noci. O novele ústavy sa má hlasovať v utorok (17. 6.) o 17.00 h.