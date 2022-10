Parlament nahlásil NBÚ kybernetický incident, podrobnosti nespresnili

Bratislava 27. októbra (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) potvrdil, že od Národnej rady (NR) SR prijal vo štvrtok hlásenie o kybernetickom bezpečnostnom incidente. Podrobnosti zverejňovať nemôže. Pre TASR to uviedol hovorca NBÚ Peter Habara.



"Úrad by navyše rád zdôraznil rozdiel medzi kybernetickým útokom a kybernetickým bezpečnostným incidentom. Zjednodušene povedané, kybernetický bezpečnostný incident je akákoľvek udalosť, ktorá negatívne vplýva na systém alebo programový prostriedok, kým kybernetický útok je úmyselný akt, ktorého cieľom môže byť napríklad krádež dát či znefunkčnenie systému, respektíve prevádzky," vysvetlil hovorca.



Kancelária NR SR priblížila, že dopoludnia zaregistrovala výpadky IT služieb. "Prvotnou analýzou tohto kyberneticko-bezpečnostného incidentu bolo zistené, že sieťová komunikácia vykazuje abnormálne správanie. V dôsledku toho bola ovplyvnená funkčnosť všetkých komponentov vrátane hlasovacích zariadení pracujúcich na sieťovej infraštruktúre NR SR," informovala TASR hovorkyňa Michaela Jurcová. Ako pripomenula, z tohto dôvodu prerušili schôdzu. Incident kategorizovali ako kategóriu 3. Na odstránení pracujú odborné útvary Kancelárie NR SR v spolupráci s NBÚ.



Národná rada SR incident nahlásila v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, táto povinnosť jej vyplýva ako prevádzkovateľovi základnej služby. "Rovnaký zákon NBÚ neumožňuje zverejňovať podrobnosti takýchto udalostí a ukladá povinnosť zachovávať o nich mlčanlivosť," doplnil Habara.



Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) vo štvrtok po zasadnutí poslaneckého grémia informoval, že kybernetický bezpečnostný incident v parlamente je veľmi vážny. Schôdza bude preto pokračovať zrejme až 8. novembra. Ak by bol incident vyriešený skôr, mohla by pokračovať už budúci týždeň.