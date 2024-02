Parlament odmietol zákon o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku

Bratislava 27. februára (TASR) - Národná rada (NR) SR v utorok odmietla návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku. Na rokovanie ho predložili poslanci z klubu Slovensko, KÚ, Za ľudí. Neuspeli ani s dvoma novelami rokovacieho poriadku NR SR a novelou ústavného zákona, ktoré súviseli so spoluprácou parlamentu a vlády pri záväzných stanoviskách voči legislatívnym aktom Európskej únie.



Návrhom zákona o preukazovaní pôvodu príjmov a majetku chceli poslanci docieliť efektívne odhaľovanie zatajených či nezdanených príjmov aj ich prípadné následné odobratie ústavne konformným spôsobom. Navrhovali, aby bolo možné začať konanie z úradnej povinnosti aj na základe podnetu tretej osoby. Malo by sa zameriavať na preukázanie podozrivých príjmov a prípadne aj podozrivého majetku. Zákon mal mať primárne preventívny charakter. Pri dôslednom uplatňovaní správcom dane by podľa predkladateľov znamenal efektívny nástroj postihu nelegálneho majetku a príjmov, ktorý v súčasnosti nemá správca dane k dispozícii.



Prvou novelou rokovacieho poriadku navrhovali poslanci vytvoriť presný mechanizmus prijímania odôvodneného stanoviska voči legislatívnym aktom Európskej únie. Sľubovali si od toho účinný nástroj na zamedzenie zásahom Európskej únie do suverenity SR. "Keďže rokovania o niektorých záležitostiach týkajúcich sa členstva SR v EÚ boli v zmysle rokovacieho poriadku prenesené na Výbor NR SR pre európske záležitosti, ustanovuje sa, aby najmä tento výbor mal možnosť prijať uznesenie, ktorým by vydal odôvodnené stanovisko," uviedli v dôvodovej správe.



Druhou novelou chceli zlepšiť spoluprácu parlamentu s vládou v európskych záležitostiach pri vypracovávaní stanovísk a predbežných stanovísk SR k návrhom právne záväzných aktov a iných aktov EÚ vládou a ich schvaľovaní parlamentom prostredníctvom európskeho výboru predtým, ako o nich budú rokovať príslušné orgány EÚ. S tým súvisela aj novela ústavného zákona, ktorá rovnako neprešla.