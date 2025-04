Parlament odmietol, že by bola novela o neziskovkách ruský zákon

Bratislava 16. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR odmietli, že by sa na pôde parlamentu prerokovával akýkoľvek „ruský zákon“ o mimovládnych organizáciách. Poukázali na to, že novela o neziskovkách vychádza z európskych štandardov a jediným jej cieľom je transparentnosť v tretom sektore. Zároveň odsúdili, že cieľom organizátorov protestov Nie ruskému zákonu je ochrana súkromných finančných záujmov viacerých činných opozičných predstaviteľov a ich rodín. Vyplýva to z uznesenia, ktoré plénum Národnej rady (NR) SR v stredu prijalo. Do parlamentu ho predložili koaliční poslanci.



„Návrh predkladaného uznesenia jednoznačne deklaruje, že na pôde NR SR nebol prerokovaný návrh zákona, ktorý by oslaboval alebo zneužíval demokratické princípy, na ktorých je postavená Slovenská republika,“ skonštatovali koaliční poslanci.



Odmietli, že by novela bola ruským zákonom. „Cieľom novely zákona je zabrániť prípadnej korupcii a možnému zneužívaniu finančných prostriedkov, respektíve neetickému správaniu sa a možným manipuláciám. Transparentnosť a otvorenosť mimovládnych organizácií je jedným z najdôležitejších aspektov fungovania verejného sektora. Samotné mimovládne organizácie by mali podporiť snahy o prehľadné, správne, efektívne a transparentné narábanie so získanými finančnými zdrojmi,“ podotkli.



Kritizovali protesty s naratívom, že ide o ruský zákon. Označenie vnímajú ako účelové. Koaličníci si myslia, že organizácie by nemali zneužívať občianske právo na zhromažďovanie s cieľom podkopávania dôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie.