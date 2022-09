Parlament odobril správu Ústavu pamäti národa za minulý rok

Bratislava 27. septembra (TASR) - Medzi priority Ústavu pamäti národa (ÚPN) v minulom roku patrila aplikácia zákonov o protikomunistickom odboji a o odoberaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. Vyplýva to zo správy o činnosti ústavu za rok 2021, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok vzali na vedomie.



Ústav sa tiež v minulom roku venoval delimitácii dokumentov z rezortov vnútra a spravodlivosti, ako aj riešeniu priestorovej situácie a predsedníctvu v rámci riadiaceho výboru Európskej siete Pamäť a solidarita. ÚPN v správe informuje, že navýšenie finančných prostriedkov v súvislosti s novou agendou umožnilo posilnenie personálnych kapacít ústavu.



Autori správy poznamenali, že prácu ÚPN determinovala priestorová situácia, keďže ústav naďalej sídlil na dvoch miestach, v prenajatých a vo vypožičaných priestoroch. "Po 19 rokoch od prijatia zákona o pamäti národa došlo v roku 2021 taktiež k výraznému posunu v riešení priestorovej situácie ústavu, ktorý do správy prevzal nehnuteľnosti na Krížnej ulici č. 42 v Bratislave," píše sa v správe.



V roku 2021 ústav priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja v 207 prípadoch a udelil štatút veterána protikomunistického odboja 206 osobám. Pracovníci ústavu pripravili podklady do evidencie osôb, ktoré vykonávali službu podľa zákona o odoberaní nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu. "Celkovo išlo o údaje k 4608 príslušníkom Štátnej bezpečnosti, 647 príslušníkom Vojenskej kontrarozviedky, 510 členom ÚV KSS, 52 členom Zboru povereníkov, 121 členom vlád Československej republiky (1948 – 1968), 91 členom vlád Československej socialistickej republiky (1969 – 1989), 52 členom vlád Slovenskej socialistickej republiky (1969 – 1989) a 563 poslancom Slovenskej národnej rady," uviedli v správe.



Pracovníci ÚPN sa minulý rok venovali aj dlhodobým činnostiam, akými sú vedecký výskum, vytváranie evidencií, dokumentácia činnosti Štátnej bezpečnosti, sprístupňovanie dokumentov z činnosti represívnych zložiek, spracovávanie archívnych fondov, služby pre bádateľov, poskytovanie informácií štátnym orgánom pre plnenie ich zákonom stanovených úloh, ako aj vzdelávacie a popularizačné aktivity.