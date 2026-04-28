Parlament posunul do druhého čítania novelu vysokoškolského zákona
Navrhované zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy, ozrejmila skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do 2. čítania novelu vysokoškolského zákona. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Úprava má spresniť a upraviť ustanovenia legislatívy a odstrániť niektoré výkladové nejasnosti.
„Navrhované zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy,“ ozrejmila skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD, ktorá za úpravou stojí.
Novela prináša napríklad zmenu pri Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV), podľa ktorej by posudzovanie s využitím odborných posudkov vypracovaných len domácimi odborníkmi bolo možné len pre verejnú výzvu s financovaním do výšky 200.000 eur.
