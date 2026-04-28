Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 28. apríl 2026Meniny má Jarmila
< sekcia Slovensko

Parlament posunul do druhého čítania novelu vysokoškolského zákona

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Navrhované zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy, ozrejmila skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do 2. čítania novelu vysokoškolského zákona. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Úprava má spresniť a upraviť ustanovenia legislatívy a odstrániť niektoré výkladové nejasnosti.

Navrhované zmeny reagujú najmä na potrebu odstrániť niektoré výkladové nejasnosti alebo vykonať legislatívno-technické úpravy,“ ozrejmila skupina koaličných poslancov za Hlas-SD a Smer-SD, ktorá za úpravou stojí.

Novela prináša napríklad zmenu pri Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV), podľa ktorej by posudzovanie s využitím odborných posudkov vypracovaných len domácimi odborníkmi bolo možné len pre verejnú výzvu s financovaním do výšky 200.000 eur.
