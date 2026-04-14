Parlament schválil zákon o osvedčovaní listín a podpisov
Legislatíva má nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2026.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách. Urobili tak v utorkovom hlasovaní. Nová legislatíva má riešiť situáciu spojenú so zvýšeným nárastom sporných výkladov paragrafových znení doterajších právnych úprav.
„V súčasnosti je osvedčovanie listín a podpisov na listinách upravované zákonom o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2002. Vzhľadom k tomu, že od prijatia tohto zákona došlo k zániku krajských úradov a neskôr i obvodných úradov, v rámci implementácie programu Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa (ESO), k štrukturálnym a kompetenčným zmenám miestnej štátnej správy a v neposlednom rade i k modernizácii verejnej správy, novelizácia zákona nie je dostatočná a vyžaduje sa vypracovanie nového zákona,“ priblížil rezort vnútra, ktorý za úpravou stojí.
Nový zákon podľa neho odstráni nepresnosti súčasnej úpravy, zlepší prehľadnosť právnych noriem a posilní právnu istotu pre všetky dotknuté subjekty a riešenie potrieb občanov, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe.
