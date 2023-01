Parlament skrýva kuriozity, telefónne búdky využívali aj novinári

Bratislava 29. januára (TASR) - Nová budova Národnej rady (NR) SR sídliaca v blízkosti Bratislavského hradu sa pamätá ešte na časy bez mobilov. Vo svojich útrobách skrýva telefónne búdky, ktoré využívali poslanci, ale aj novinári. Telefonovať z nich sa dalo zdarma do celého sveta. Na neformálne stretnutia slúži doteraz zákonodarcom poslanecký salón. Zaujímavosťou tiež je, že budovu spája s priestormi Bratislavského hradu podzemný tunel.



V budove parlamentu bolo pôvodne 11 telefónnych búdok, dnes ostali len tri, na mieste, kde neprekážajú. Naposledy sa intenzívnejšie využívali do roku 1998 až 1999. "Vtedy sa preferovali telefonické živé vstupy. Keď novinár vošiel dnu, rozsvietilo sa vonku červené svetlo, aby mu tam niekto nevošiel a nenarušil jeho vstup," priblížil pre TASR Ľubomír Adamišin z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.



Adamišin sa pamätá na zasadnutie NR SR s dôležitým hlasovaním tesne pred správami o 19.00 h. Novinári si robili poradovník, v akom čase sa dostanú k pevnej linke. Z miesta bolo možné v minulosti telefonovať zdarma do celého sveta, mohli to využiť aj politici či novinári. "Vtedajší poslanci veľmi telefonovať nechceli, lebo novinári na nich tak trošku striehli, či niekto pol hodiny telefonoval zdarma," uviedol. V súčasnosti sa už búdky nepoužívajú.



Za rokovacou sálou sa nachádza poslanecký salón. "Je oficiálne určený na psychohygienu poslancov. Využívajú ho na neformálne rozhovory, stretnutia, v miestnosti okolo stien sú stolíky s lampičkami, ktoré pripomínajú študovňu. Pôvodne to bolo myslené tak, že si tam poslanci môžu pripravovať faktickú poznámku či vystúpenie v rozprave. Majú tam k dispozícii aj noviny a časopisy, občerstvenie," ozrejmil Adamišin. V salóne, tak ako v celej budove, sa dá sledovať a počuť na obrazovkách priamy prenos z rokovania v sále.



Nová budova NR SR má podľa Adamišina dve poschodia. Hovorí sa, že mohla byť aj vyššia, ale údajne nebolo žiaduce, aby stratila na dominancii silueta hradného paláca. "To, že táto budova nie je dostatočne reprezentatívna, nám kompenzuje tesná blízkosť Hradu. Budova parlamentu je s budovou na západnej terase spojená podzemným tunelom," doplnil.



Po stranách rokovacej sály na úrovni balkóna sa nachádzajú aj menšie miestnosti. Na jednej strane ich využívajú novinári z tlačových agentúr, pôvodne to mali byť kabíny pre tlmočníkov. Na druhej strane má svoje štúdio slovenský rozhlas. Ďalšie miestnosti využívajú technici. Zodpovedajú za to, aby fungovali počas rokovania všetky technické parametre.