Utorok 17. marec 2026
Parlament ukončil diskusiu k trestnej novele

Na snímke poslanci sedia v pléne počas 46. schôdze Národnej rady (NR) SR v Bratislave v utorok 17. marca 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Novela Trestného zákona má zaviesť nový trestný čin poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu.

Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Diskusiu k novele Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR v utorok podvečer ukončili. Urobili tak na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD). V rozprave nestihli vystúpiť všetci prihlásení rečníci, ústne ich bolo prihlásených ešte osem.

Novela Trestného zákona má zaviesť nový trestný čin poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Koaliční poslanci k nej predložili viaceré pozmeňujúce návrhy. Jedným z nich chcú zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
