Parlament ukončil diskusiu k trestnej novele
Novela Trestného zákona má zaviesť nový trestný čin poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Diskusiu k novele Trestného zákona v Národnej rade (NR) SR v utorok podvečer ukončili. Urobili tak na návrh predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD). V rozprave nestihli vystúpiť všetci prihlásení rečníci, ústne ich bolo prihlásených ešte osem.
Novela Trestného zákona má zaviesť nový trestný čin poškodzovanie vojnových hrobov, vojenských hrobov a pamätníkov holokaustu. Koaliční poslanci k nej predložili viaceré pozmeňujúce návrhy. Jedným z nich chcú zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
