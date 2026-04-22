Parlament ukončil rokovanie koaličnou novelou vysokoškolského zákona
Stojí za ňou skupina poslancov za koaličný Smer-SD a Hlas-SD.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili šiesty rokovací deň 49. schôdze koaličnou novelou vysokoškolského zákona. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličný Smer-SD a Hlas-SD. Argumentovali, že novela má spresniť i upraviť niektoré ustanovenia legislatívy a odstrániť niektoré výkladové nejasnosti. V pléne ju predstavil jeden z predkladateľov - Jozef Habánik (Smer-SD).
Vysvetlil, že novela reaguje na pripomienky, ktoré vzišli na seminároch a stretnutiach po prijatí novely vysokoškolského zákona na jeseň minulého roka, ktorá má byť účinná od 1. septembra tohto roka. „Z týchto stretnutí vyplynuli aj nejaké závery a jedným z nich je, že sa urobia isté legislatívno-technické spresnenia a čiastočné úpravy niektorých ustanovení zákona s cieľom jednoznačného výkladu pri implementačnej praxi, ako aj ďalších úprav nadväzujúcich právnych predpisov s cieľom tieto výkladové nejasnosti odstrániť,“ povedal.
Opozičná poslankyňa Tina Gažovičová (PS) má k návrhu výhrady. Tlmočila ich v pléne parlamentu počas diskusie. Kritizovala napríklad zmeny týkajúce sa Agentúry na podporu výskumu a vývoja. „Nesúhlasíme so znižovaním transparentnosti pri hodnotení projektov,“ okomentovala.
Poslanci sa vrátia do lavíc opäť vo štvrtok (23. 4.). Rokovanie by podľa programu mali začať novelou zákona o potravinách a úpravou zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej SNS. O prebratých bodoch má parlament hlasovať len o 11.00 h, poobedné hlasovanie o 17.00 h podľa schválenej zmeny v programe nebude. Popoludní čaká poslancov tradičná hodina otázok. Na štvrtok o 13.00 h je zvolaná mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
