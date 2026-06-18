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Parlament vyslovil vláde dôveru, podporilo ju 78 poslancov
Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde SR. Proti bolo 54 zákonodarcov. Keďže išlo o jediný bod programu, hlasovaním ukončili mimoriadnu 60. schôdzu. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Rozprava o návrhu začala vo štvrtok po 10.00 h a trvala približne osem hodín. Zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vládu opakovane kritizovali za to, že nezvláda konsolidáciu verejných financií a situácia na Slovensku sa stále zhoršuje. Rovnako kabinetu vytkli, že o dôveru požiadal s oneskorením niekoľkých mesiacov.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia (EK). Po predchodcoch pritom zdedila verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii (EÚ). Kritika opozície v tejto oblasti je podľa neho klamlivá, čo dokazujú aj oficiálne štatistiky.
Povinnosť požiadať o dôveru vznikla súčasnej vláde minulý rok v novembri, kedy jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Verejný dlh je v najvyššom pásme už dlhšie, v októbri 2025 európsky štatistický úrad Eurostat potvrdil, že dosiahol 59,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Vláda odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodala, skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, aby podal výklad príslušných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Súd v stredu (17. 6.) rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že sú na to splnené podmienky. „Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády SR smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda SR povinná sa riadiť,“ vysvetlil ÚS.
Vláda podľa Fica pôvodne plánovala podať takúto žiadosť v čase, keď bude NR SR rokovať a hlasovať o rozpočte na budúci rok. Rozhodnutie ÚS však rešpektuje, kabinet preto schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer a zaslal ho parlamentu na prerokovanie.
Rozprava o návrhu začala vo štvrtok po 10.00 h a trvala približne osem hodín. Zapájali sa do nej prevažne opoziční poslanci. Vládu opakovane kritizovali za to, že nezvláda konsolidáciu verejných financií a situácia na Slovensku sa stále zhoršuje. Rovnako kabinetu vytkli, že o dôveru požiadal s oneskorením niekoľkých mesiacov.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že súčasná vláda robí dobrú prácu, pokiaľ ide o konsolidáciu verejných financií, čo oceňuje aj Európska komisia (EK). Po predchodcoch pritom zdedila verejné financie v najhoršom stave v Európskej únii (EÚ). Kritika opozície v tejto oblasti je podľa neho klamlivá, čo dokazujú aj oficiálne štatistiky.
Povinnosť požiadať o dôveru vznikla súčasnej vláde minulý rok v novembri, kedy jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Verejný dlh je v najvyššom pásme už dlhšie, v októbri 2025 európsky štatistický úrad Eurostat potvrdil, že dosiahol 59,7 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).
Vláda odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodala, skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR, aby podal výklad príslušných ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Súd v stredu (17. 6.) rozhodol, že kabinet musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že sú na to splnené podmienky. „Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády SR smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda SR povinná sa riadiť,“ vysvetlil ÚS.
Vláda podľa Fica pôvodne plánovala podať takúto žiadosť v čase, keď bude NR SR rokovať a hlasovať o rozpočte na budúci rok. Rozhodnutie ÚS však rešpektuje, kabinet preto schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer a zaslal ho parlamentu na prerokovanie.