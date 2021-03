NR SR vyzvala vládu na umožnenie veľkonočných bohoslužieb v exteriéri

Bratislava 31. marca (TASR) - Parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý schválilo plénum v stredu dopoludnia. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.



Tarabov návrh podporilo zo 133 prítomných 71 poslancov, proti boli štyria a zdržali sa 46 poslanci. Výzvu podporili zväčša opoziční poslanci, ako aj viacerí poslanci Sme rodina. Za Tarabov návrh hlasovalo aj niekoľko poslancov klubu OĽANO.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) reagoval, že výzva nie je záväzkom, ale ide podľa neho o pochopiteľnú deklaráciu. Poslanci si podľa neho uvedomujú, že sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre veriacich ľudí veľmi dôležité. "Už z formulácie uznesenia je zrejmé, že to nebude mať praktický dopad," skonštatoval. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) dodala, že na zasadnutí vlády v stredu schválili individuálnu duchovnú službu počas sviatkov. Malo by to byť však podľa nej povolené len v rámci okresu.