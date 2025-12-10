< sekcia Slovensko
Parlament vzal na vedomie správu o činnosti ÚPN za vlaňajšok
Vlaňajšími prioritami ústavu boli podľa správy napĺňanie zákona o pamäti národa, delimitácie dokumentov z rezortu spravodlivosti a projekt súvisiaci s rekonštrukciou nehnuteľností v správe ÚPN.
Autor TASR
Bratislava 10. decembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR vzali na vedomie výročnú správu o činnosti Ústavu pamäti národa (ÚPN) za minulý rok. Urobili tak v stredajšom hlasovaní. Správa hovorí o vlaňajšej činnosti a pôsobení ÚPN a približuje výsledky v oblasti sprístupňovania dokumentov, činnosti archívu, vedecko-výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích a osvetových aktivít.
„ÚPN si v roku 2024 plnil úlohy, ktoré mu ukladá zákon o pamäti národa. Prácu ÚPN aj naďalej determinovala priestorová situácia, keďže ÚPN sídlil na dvoch miestach, v prenajatých a vypožičaných priestoroch. Zamestnanci ÚPN pokračovali v napĺňaní dlhodobých projektov i v rozvíjaní nových aktivít. Venovali sa dlhodobým činnostiam, akými sú vedecký výskum, vytváranie evidencií, dokumentácia činnosti Štátnej bezpečnosti, sprístupňovanie dokumentov z činnosti represívnych zložiek, spracovávanie archívnych fondov, služby pre bádateľov, poskytovanie informácií štátnym orgánom pre plnenie ich zákonom stanovených úloh, vzdelávacie a popularizačné aktivity, publikačná činnosť a podobne,“ uvádza sa v správe.
Vlaňajšími prioritami ústavu boli podľa správy napĺňanie zákona o pamäti národa, delimitácie dokumentov z rezortu spravodlivosti a projekt súvisiaci s rekonštrukciou nehnuteľností v správe ÚPN. Úrad vlani pripravoval aj rôzne vedecké konferencie, semináre, diskusie či prednášky. Mal okrem iného viacero výstupov v časopisoch či zborníkoch a vydal či pripravoval knižné publikácie. „Informácie o období neslobody sprostredkoval aj prostredníctvom piatich nových výstav, v roku 2024 bolo reinštalovaných ďalších 11 výstav,“ dopĺňa správa.
Minulý rok ÚPN obslúžil 404 bádateľských návštev. „Žiadateľom v zmysle zákona o pamäti národa sprístupnil celkovo 12.297 strán, zdigitalizovaných bolo celkovo 363.798 strán dokumentov,“ píše sa v správe. Ústav minulý rok tiež priznal postavenie účastníka protikomunistického odboja 48 osobám. Štyridsať jedna osobám zase udelil štatút veterána protikomunistického odboja.
