Parlament začal rokovať o návrhu na vyslovenie nedôvery vláde
Odvolávanie sa týka aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 4. februára (TASR) - Národná rada (NR) SR v stredu podvečer začala rokovať o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde. Diskusia má trvať do úplného prerokovania návrhov, teda v prípade potreby aj po 20.00 h.
Opozícia v pléne ako prvý predstavila návrh na vyslovenie nedôvery vládnemu kabinetu. Podala ho ešte v januári minulého roka. Tvrdila, že kabinet sa spreneveril svojmu sľubu plniť si svoje povinnosti v záujme občanov SR. Vládnym predstaviteľom vyčítala následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.
Odvolávanie sa týka aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Návrh na jeho odvolanie prišiel do parlamentu ešte v decembri 2024. Opozícia žiadala v návrhu jeho odchod z funkcie pre situáciu v Policajnom zbore, ktorý sa podľa nich „rozpadá“. Ministrovi vyčítali aj zrušenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), zanedbanie problému policajnej brutality či nedostatočné opatrenia voči bombovým hrozbám na školách.
Nedôveru chce opozícia vysloviť tiež ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nominantka SNS). Návrh na jej odvolanie podala vo februári minulého roka. Argumentovala, že Šimkovičovej chýba odbornosť, predošlé skúsenosti v kultúre, profesionálny kredit či potrebný prehľad o rezorte. Opozícia vlani vo februári iniciovala tiež odvolávanie šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS). Odôvodňovala to tým, že Taraba rozvracia ochranu prírody, rozkladá rezortné odborné inštitúcie a zvrátil reformy národných parkov. Vyčítala mu aj spôsob informovania a postup pri iniciatíve na výstavbu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec.
Návrh na odvolanie podali opozičníci aj v prípade ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD). Návrh doručili v marci 2025. Namietali pri tom, že Kaliňák neuviedol v majetkovom priznaní vilu v Chorvátsku, ktorú vlastní jeho manželka. Ústavný zákon podľa nich takéto zatajovanie nepripúšťa. Vysloviť nedôveru chcú tiež ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD). Odvolávanie iniciovali vlani v auguste. Dôvodom bol podľa nich tender na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Hovorili o netransparentnosti súťaže. Mala podľa nich vopred dohodnutých víťazov.
Odvolávaniu má čeliť aj šéf rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý). Jeho odvolávanie opoziční poslanci iniciovali vlani v októbri. Kritizovali ho za slabé čerpanie eurofondov, ich zmrazenie pre mestá a obce, ale najmä za verejné obstarávanie na dodávku IT riešení pre portál slovensko.sk. Opozícia podala tiež návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD). Urobila tak ešte v novembri. Za hlavný dôvod označila viaceré železničné nešťastia z uplynulého obdobia.
